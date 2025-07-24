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Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу

Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу

Крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией окарауливали на протяжении всей ночи, а утром к ликвидации возгорания был привлечен вертолет... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T08:09

2025-07-24T08:09

2025-07-24T08:32

феодосия

крым

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией окарауливали на протяжении всей ночи, а утром к ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По данным спасателей, за ночь площадь пожара не изменилась и составляет 56 гектаров.В четверг на месте работают 50 специалистов и 14 единиц техники, добавили в МЧС.Пожар вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией вспыхнул накануне. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. Огонь был локализован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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