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Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу
Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу
Крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией окарауливали на протяжении всей ночи, а утром к ликвидации возгорания был привлечен вертолет... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T08:09
2025-07-24T08:09
2025-07-24T08:32
феодосия
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар рядом с селом Виноградное под Феодосией окарауливали на протяжении всей ночи, а утром к ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По данным спасателей, за ночь площадь пожара не изменилась и составляет 56 гектаров.В четверг на месте работают 50 специалистов и 14 единиц техники, добавили в МЧС.Пожар вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное под Феодосией вспыхнул накануне. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. Огонь был локализован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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феодосия, крым, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Крупный ландшафтный пожар под Феодосией – что известно к этому часу
Под Феодосией к тушению ландшафтного пожара привлечен вертолет – сброшено 9 тонн воды
08:09 24.07.2025 (обновлено: 08:32 24.07.2025)