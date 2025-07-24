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На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей

На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей - РИА Новости Крым, 24.07.2025

На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей

На пожаре в ТЦ в Новошахтинске Ростовской области обнаружено тело погибшей. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T14:17

2025-07-24T14:17

2025-07-24T14:25

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ростовская область

происшествия

пожар

новости

новошахтинск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На пожаре в ТЦ в Новошахтинске Ростовской области обнаружено тело погибшей. Об этом сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что торговый центр загорелся в четверг, пламя охватило 1,3 тысячи "квадратов". На момент пожара посетителей внутри не было. Однако по сообщению администрации ТЦ, в лифте могли находиться двое сотрудников. Связь со спасателями пропала при поиске людей в горящем здании. Позже стало известно, что один спасатель погиб, его коллега пострадал.На месте работают 84 специалиста и 29 единиц техники. Открытое горение ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

новошахтинск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ростовская область, происшествия, пожар, новости, новошахтинск