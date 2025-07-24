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Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
На пожаре в одном из торговых центров Новошахтинска Ростовской области погиб спасатель, его коллега пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T12:52
2025-07-24T12:52
2025-07-24T12:52
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
происшествия
новости
ростовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На пожаре в одном из торговых центров Новошахтинска Ростовской области погиб спасатель, его коллега пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным чрезвычайного ведомства, торговый центр загорелся в четверг, пламя охватило 1,3 тысячи "квадратов". На момент пожара посетителей внутри не было. Однако по сообщению администрации ТЦ, в лифте могли находиться двое сотрудников. Связь со спасателями пропала при поиске людей в горящем здании.Всего на месте работают 84 специалиста и 29 единиц техники. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в батутном центре в Евпатории - СК ведет проверкуПожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажкуВ Севастополе эвакуируют торговый центр – что известно
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости, ростовская область
Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
Спасатель погиб и еще один пострадал на пожаре в ТЦ в Новошахтинске Ростовской области