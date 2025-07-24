https://crimea.ria.ru/20250724/pozhar-v-tts-v-rostovskoy-oblasti---pogib-spasatel-1148188959.html

Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель

Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель

На пожаре в одном из торговых центров Новошахтинска Ростовской области погиб спасатель, его коллега пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T12:52

2025-07-24T12:52

2025-07-24T12:52

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

происшествия

новости

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. На пожаре в одном из торговых центров Новошахтинска Ростовской области погиб спасатель, его коллега пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.По данным чрезвычайного ведомства, торговый центр загорелся в четверг, пламя охватило 1,3 тысячи "квадратов". На момент пожара посетителей внутри не было. Однако по сообщению администрации ТЦ, в лифте могли находиться двое сотрудников. Связь со спасателями пропала при поиске людей в горящем здании.Всего на месте работают 84 специалиста и 29 единиц техники. К этому времени пожар локализован, открытое горение ликвидировано.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в батутном центре в Евпатории - СК ведет проверкуПожар в Ростовском ТЦ - огонь перекинулся на жилую многоэтажкуВ Севастополе эвакуируют торговый центр – что известно

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, происшествия, новости, ростовская область