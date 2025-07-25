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В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 25.07.2025
В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
В Симферополе на четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира, были эвакуированы 12 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:30
2025-07-25T13:43
симферополь
новости крыма
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира, были эвакуированы 12 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.На ликвидацию возгорания было направлено два отделения третьей пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница четвертой пожарно-спасательной части, добавили в МЧС."Эвакуированы 12 человек. В 13:12 пожар локализован", – уточнили в пресс-службе.Ранее стало известно, что на пожаре в жилом частном доме в Джанкойском районе Крыма пострадала 67-летняя женщина. Горела кровля частного дома. Пострадавшая госпитализирована с ожогами лица и рук в районную больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасательКрупный природный пожар в Феодосии ликвидирован В Сочи тушат жилую четырехэтажку – людей эвакуировали
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РИА Новости Крым
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симферополь, новости крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек

С пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 12 человек

13:30 25.07.2025 (обновлено: 13:43 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы на подъезде к месту крушения самолета
Автомобиль пожарной службы на подъезде к месту крушения самолета - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира, были эвакуированы 12 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"Поступило сообщение о задымлении в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара 20 квадратных метров", – сказано в сообщении.
На ликвидацию возгорания было направлено два отделения третьей пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница четвертой пожарно-спасательной части, добавили в МЧС.
"Эвакуированы 12 человек. В 13:12 пожар локализован", – уточнили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что на пожаре в жилом частном доме в Джанкойском районе Крыма пострадала 67-летняя женщина. Горела кровля частного дома. Пострадавшая госпитализирована с ожогами лица и рук в районную больницу.
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СимферопольНовости КрымаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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