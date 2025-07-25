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В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек

В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 25.07.2025

В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек

В Симферополе на четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира, были эвакуированы 12 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T13:30

2025-07-25T13:30

2025-07-25T13:43

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе на четвертом этаже многоквартирного дома загорелась квартира, были эвакуированы 12 человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.На ликвидацию возгорания было направлено два отделения третьей пожарно-спасательной части, одно отделение и автолестница четвертой пожарно-спасательной части, добавили в МЧС."Эвакуированы 12 человек. В 13:12 пожар локализован", – уточнили в пресс-службе.Ранее стало известно, что на пожаре в жилом частном доме в Джанкойском районе Крыма пострадала 67-летняя женщина. Горела кровля частного дома. Пострадавшая госпитализирована с ожогами лица и рук в районную больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасательКрупный природный пожар в Феодосии ликвидирован В Сочи тушат жилую четырехэтажку – людей эвакуировали

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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