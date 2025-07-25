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Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком

Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком

В селе Краснокаменка под Судаком загорелась лесная подстилка и сухая растительность, сообщают в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточняют, что площадь РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T17:16

2025-07-25T17:16

2025-07-25T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В селе Краснокаменка под Судаком загорелась лесная подстилка и сухая растительность, сообщают в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточняют, что площадь пожара составляет три гектара. Существует угроза распространения огня из-за жары и ветра.В ликвидации возгорания участвуют 180 человек и 47 единиц техники.Ранее крупный пожар произошел под Феодосией вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. На момент полной ликвидации возгорания площадь пожара составила 63 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человекПожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасательВ Сочи тушат жилую четырехэтажку – людей эвакуировали

судак

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2025

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