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Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком - РИА Новости Крым, 25.07.2025
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Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком
Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком
В селе Краснокаменка под Судаком загорелась лесная подстилка и сухая растительность, сообщают в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточняют, что площадь РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T17:16
2025-07-25T17:32
судак
гу мчс рф по республике крым
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новости крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В селе Краснокаменка под Судаком загорелась лесная подстилка и сухая растительность, сообщают в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточняют, что площадь пожара составляет три гектара. Существует угроза распространения огня из-за жары и ветра.В ликвидации возгорания участвуют 180 человек и 47 единиц техники.Ранее крупный пожар произошел под Феодосией вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. На момент полной ликвидации возгорания площадь пожара составила 63 гектара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человекПожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасательВ Сочи тушат жилую четырехэтажку – людей эвакуировали
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РИА Новости Крым
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судак, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости крыма, происшествия, пожар
Вертолеты защищают от огня поселок под Судаком

Под Судаком разгорелся пожар на трех гектарах – существует угроза распространения огня

17:16 25.07.2025 (обновлено: 17:32 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. В селе Краснокаменка под Судаком загорелась лесная подстилка и сухая растительность, сообщают в главке МЧС России по Крыму. В министерстве уточняют, что площадь пожара составляет три гектара. Существует угроза распространения огня из-за жары и ветра.

"Для недопущения перехода огня привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России. В составе наземной группировки сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, лесоохотничьего хозяйства, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым", – рассказали в МЧС.

В ликвидации возгорания участвуют 180 человек и 47 единиц техники.
Ранее крупный пожар произошел под Феодосией вблизи населенных пунктов Солнечное и Виноградное. Сухостой загорелся на площади 250 "квадратов", но очень быстро огонь охватил пять гектаров сухой травы. К вечеру выгорело уже 56 гектаров. К ликвидации возгорания был привлечен вертолет Ми-8. На момент полной ликвидации возгорания площадь пожара составила 63 гектара.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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