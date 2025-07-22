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Под Керчью горит сухая растительность

Под Керчью горит сухая растительность - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Под Керчью горит сухая растительность

В поселке Героевское под Керчью тушат пожар на площади 400 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T14:57

2025-07-22T14:57

2025-07-22T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля – РИА Новости Крым. В поселке Героевское под Керчью тушат пожар на площади 400 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.В министерстве уточняют, что горит сухая растительность. На месте работают пожарные и спецтехника. Также задействованы водовозки и трактор поселковой администрации.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Сухая растительность горела в районе села Скворцово. Существовала угроза перехода пожара на населенный пункт. Трасса была перекрыта для движения транспорта. Огонь ликвидировали к 16:00 субботы на площади 40 гектаров.Всего же с начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные. Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожараПожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человекВ МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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