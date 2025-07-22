Под Керчью горит сухая растительность
В поселке Героевское под Керчью тушат пожар на площади 400 "квадратов"
© МЧС СевастополяЛандшафтный пожар в Севастополе
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля – РИА Новости Крым. В поселке Героевское под Керчью тушат пожар на площади 400 квадратных метров, сообщают в главке МЧС России по Крыму.
В министерстве уточняют, что горит сухая растительность. На месте работают пожарные и спецтехника. Также задействованы водовозки и трактор поселковой администрации.
"Направлено: 1 отделение 17 пожарно-спасательной части, 2 отделения 15 пожарно-спасательной части МЧС России, добровольная пожарная команда, 110 пожарная часть МЧС Крыма", – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Сухая растительность горела в районе села Скворцово. Существовала угроза перехода пожара на населенный пункт. Трасса была перекрыта для движения транспорта. Огонь ликвидировали к 16:00 субботы на площади 40 гектаров.
Всего же с начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные. Спасатели напоминают, что с 1 мая на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В это время запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ в лесах на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой травы и мусора. За нарушения предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.
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