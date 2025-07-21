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В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров
В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров - РИА Новости Крым, 21.07.2025
В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров
С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника – начальник... РИА Новости Крым, 21.07.2025
2025-07-21T10:23
2025-07-21T10:23
2025-07-21T10:47
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гу мчс рф по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по республике, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.По его словам, ситуация с пожарами в Крыму сегодня особенно сложная из-за жары и ветра.Он отметил, что после каждого пожара на место выезжает дознаватель, проводит соответствующую проверку, "и если находит виновное лицо и доказательства, что по вине этого человека произошло возгорание, то выписывается штраф". Те или иные меры административного характера принимаются в зависимости от степени нарушения и пожара, который повлек за собой ущерб, отметил Скуртул."На сегодняшний день, учитывая действие особого противопожарного режима, понятие "предупреждения" в этот период отсутствует – есть только понятие "штрафные санкции", – напомнил он.Он напомнил, что для граждан штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, и для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.По словам Скуртула, с начала 2025 года по фактам пожаров на территории республики оштрафованы уже 300 человек. Помимо административной ответственности, в зависимости от ущерба и наличия пострадавших, может быть принято решение об уголовной ответственности, подчеркнул он.Основной причиной всех пожаров, как ландшафтных, так и в быту, по словам Скуртула, является неосторожное обращение с огнем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован Пожар в Ялтинском заповеднике полностью потушили В Севастополе вспыхнул садовый дом
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, пожар, гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул
В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров
В Крыму с начала года произошло около 2000 пожаров и большинство из них - ландшафтные
10:23 21.07.2025 (обновлено: 10:47 21.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло около двух тысяч пожаров, из них 70% – ландшафтные. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замначальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС России по республике, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
"У нас уже около 2000 пожаров произошло на территории республики с начала года. Большая часть из них – 70% – это пожары на открытой территории, ландшафтные. Один из примеров – пожар в Сакском и Симферопольском районах на 40 гектарах", – сказал Скуртул.
По его словам, ситуация с пожарами в Крыму сегодня особенно сложная из-за жары и ветра.
"В ежедневном режиме у нас СМС-сообщения относительно штормовых предупреждений об аномальной жаре, о повышенных классах пожарной опасности, о запретах посещения лесных массивов и так далее. Действительно, ситуация требует того, чтобы информировать население о тех происшествиях и опасностях, которые возможны", – добавил Скуртул.
Он отметил, что после каждого пожара на место выезжает дознаватель, проводит соответствующую проверку, "и если находит виновное лицо и доказательства, что по вине этого человека произошло возгорание, то выписывается штраф". Те или иные меры административного характера принимаются в зависимости от степени нарушения и пожара, который повлек за собой ущерб, отметил Скуртул.
"На сегодняшний день, учитывая действие особого противопожарного режима, понятие "предупреждения" в этот период отсутствует – есть только понятие "штрафные санкции", – напомнил он.
Он напомнил, что для граждан штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, и для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.
По словам Скуртула, с начала 2025 года по фактам пожаров на территории республики оштрафованы уже 300 человек. Помимо административной ответственности, в зависимости от ущерба и наличия пострадавших, может быть принято решение об уголовной ответственности, подчеркнул он.
Основной причиной всех пожаров, как ландшафтных, так и в быту, по словам Скуртула, является неосторожное обращение с огнем.
"Вторая по процентному соотношению причина – это неправильная эксплуатация электрооборудования либо короткое замыкание, это около 15% всех пожаров. Дальше идет печное отопление и поджоги, это уже незначительно, около 5%", – заключил он.
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