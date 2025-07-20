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Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек
Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек
Пожар произошел в воскресенье в реабилитационном центре в Анапе. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали 25 человек РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T17:50
2025-07-20T17:50
2025-07-20T18:01
анапа
краснодарский край
кубань
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел в воскресенье в реабилитационном центре в Анапе. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали 25 человекПо данным пресс-службы, сообщение о возгорании по улице Атамана Бабыча в станице Анапской поступило диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона в 14:39. На место выехали пожарные расчетыК тушению пожара привлекается от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.В 15:45 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, в 16:10 – ликвидация открытого горения, в 16:36 – полная ликвидация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасностьВ Севастополе вспыхнул садовый дом
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анапа, краснодарский край, кубань, происшествия, пожар, мчс краснодарского края
Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек
МЧС: пожар произошел в реабилитационном центре в Анапе
17:50 20.07.2025 (обновлено: 18:01 20.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел в воскресенье в реабилитационном центре в Анапе. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали 25 человек
По данным пресс-службы, сообщение о возгорании по улице Атамана Бабыча в станице Анапской поступило диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона в 14:39. На место выехали пожарные расчеты
"По прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в здании реабилитационного центра. Эвакуировано 25 человек", – сказано в сообщении.
К тушению пожара привлекается от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
В 15:45 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, в 16:10 – ликвидация открытого горения, в 16:36 – полная ликвидация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве.
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