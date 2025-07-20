https://crimea.ria.ru/20250720/pozhar-v-reabilitatsionnom-tsentre-v-anape--evakuirovany-25-chelovek-1148092091.html

Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек

Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Пожар в реабилитационном центре в Анапе – эвакуированы 25 человек

Пожар произошел в воскресенье в реабилитационном центре в Анапе. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали 25 человек РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T17:50

2025-07-20T17:50

2025-07-20T18:01

анапа

краснодарский край

кубань

происшествия

пожар

мчс краснодарского края

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пожар произошел в воскресенье в реабилитационном центре в Анапе. Как сообщает пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю, спасатели эвакуировали 25 человекПо данным пресс-службы, сообщение о возгорании по улице Атамана Бабыча в станице Анапской поступило диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона в 14:39. На место выехали пожарные расчетыК тушению пожара привлекается от МЧС России 11 человек личного состава и 4 единицы техники.В 15:45 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, в 16:10 – ликвидация открытого горения, в 16:36 – полная ликвидация. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасностьВ Севастополе вспыхнул садовый дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анапа, краснодарский край, кубань, происшествия, пожар, мчс краснодарского края