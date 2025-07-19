https://crimea.ria.ru/20250719/landshaftnyy-pozhar-pod-simferopolem-na-40-gektarakh-likvidirovan-1148082568.html
Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T21:07
2025-07-19T21:07
2025-07-19T21:15
новости крыма
симферопольский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.Как уточнил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, сухая растительность горела в районе села Скворцово Симферопольского района по обе стороны трассы Евпатория – Симферополь.В 16 часов пожар был локализован на площади 40 гектаров, в этих границах он и был ликвидирован, сообщили в ведомстве.Для разведки очагов горения и уточнения кромки пожара применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в МЧС. Тушение осложнялось сухой и ветреной погодой, а также труднодоступностью местности.Причину пожара установят дознаватели МЧС России.Всего для ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 170 человек и 40 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
Ландшафтный пожар под Симферополем ликвидировали на 40 гектарах
21:07 19.07.2025 (обновлено: 21:15 19.07.2025)