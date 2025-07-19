https://crimea.ria.ru/20250719/landshaftnyy-pozhar-pod-simferopolem-na-40-gektarakh-likvidirovan-1148082568.html

Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован

Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован

Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T21:07

2025-07-19T21:07

2025-07-19T21:15

новости крыма

симферопольский район

происшествия

гу мчс рф по республике крым

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.Как уточнил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, сухая растительность горела в районе села Скворцово Симферопольского района по обе стороны трассы Евпатория – Симферополь.В 16 часов пожар был локализован на площади 40 гектаров, в этих границах он и был ликвидирован, сообщили в ведомстве.Для разведки очагов горения и уточнения кромки пожара применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в МЧС. Тушение осложнялось сухой и ветреной погодой, а также труднодоступностью местности.Причину пожара установят дознаватели МЧС России.Всего для ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 170 человек и 40 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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