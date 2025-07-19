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Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T21:07
2025-07-19T21:15
новости крыма
симферопольский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.Как уточнил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, сухая растительность горела в районе села Скворцово Симферопольского района по обе стороны трассы Евпатория – Симферополь.В 16 часов пожар был локализован на площади 40 гектаров, в этих границах он и был ликвидирован, сообщили в ведомстве.Для разведки очагов горения и уточнения кромки пожара применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в МЧС. Тушение осложнялось сухой и ветреной погодой, а также труднодоступностью местности.Причину пожара установят дознаватели МЧС России.Всего для ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 170 человек и 40 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250716/v-krymu-obyavlena-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-1147983403.html
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новости крыма, симферопольский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым, пожар
Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован

Ландшафтный пожар под Симферополем ликвидировали на 40 гектарах

21:07 19.07.2025 (обновлено: 21:15 19.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар, возникший из трех очагов возгорания в Симферопольском районе Крыма у дороги Евпатория – Симферополь, ликвидировали на площади 40 гектаров. Об этом сообщили в МЧС России.
Как уточнил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, сухая растительность горела в районе села Скворцово Симферопольского района по обе стороны трассы Евпатория – Симферополь.

"Существовала угроза перехода (пожара) на населенный пункт", – отметил Ожигин.

В 16 часов пожар был локализован на площади 40 гектаров, в этих границах он и был ликвидирован, сообщили в ведомстве.
Для разведки очагов горения и уточнения кромки пожара применялись беспилотные авиационные системы, рассказали в МЧС. Тушение осложнялось сухой и ветреной погодой, а также труднодоступностью местности.
Причину пожара установят дознаватели МЧС России.
Всего для ликвидации пожара были привлечены от РСЧС 170 человек и 40 единиц техники.
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Новости КрымаСимферопольский районПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымПожар
 
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