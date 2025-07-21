В МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем
Предварительной причиной крупного пожара под Симферополем стала брошенная из авто сигарета
08:46 21.07.2025 (обновлено: 08:50 21.07.2025)
© МЧС Республики КрымПожар в Симферопольском районе Крыма
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины непотушенная сигарета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.
19 июля в Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Сухая растительность горела в районе села Скворцово. Существовала угроза перехода пожара на населенный пункт. Трасса была перекрыта для движения транспорта. Огонь ликвидировали к 16:00 субботы на площади 40 гектаров.
По словам Скуртула, по предварительной версии пожар начался от дороги.
"Мы рассматриваем, что это была непотушенная сигарета, окурок, выкинутый в окно. Учитывая ветровую нагрузку, пожар начал распространяться очень активно. Даже дорога шириной более 10 метров не спасла от перехода на противоположную сторону... Там трава превратилась в порох", – сказал Скуртул.
По его словам, к ликвидации возгорания было привлечено около 200 специалистов и порядка 50 единиц техники.
"Силами РСЧС этот пожар был ликвидирован в эти же сутки. Водовозки вышли муниципального образования Симферопольского района и организовали оперативную работу... То есть, наша версия: непотушенная сигарета привела к тому, что почти сутки работал личный состав...Человеческий фактор, неосторожное обращение (с огнем – ред.) – это дорогого стоит, приводит вот к таким последствиям", – добавил Скуртул
Он подчеркнул, что в ходе тушения возгорания некоторое время дорога была непроездной из-за работы техники, также произошли ДТП, при этом специалисты не позволили огню перейти на населенный пункт, хотя угроза такая была.
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