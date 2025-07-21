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В МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем

В МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем - РИА Новости Крым, 21.07.2025

В МЧС назвали причину крупного пожара на трассе под Симферополем

Предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины... РИА Новости Крым, 21.07.2025

2025-07-21T08:46

2025-07-21T08:46

2025-07-21T08:50

радио "спутник в крыму"

крым

игорь скуртул

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Предварительно причиной ландшафтного пожара, который на выходных вспыхнул на трассе Евпатория – Симферополь и охватил 40 гектаров, стала выброшенная из машины непотушенная сигарета. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Крыму Игорь Скуртул.19 июля в Симферопольском районе Крыма на трассе Евпатория – Симферополь вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Сухая растительность горела в районе села Скворцово. Существовала угроза перехода пожара на населенный пункт. Трасса была перекрыта для движения транспорта. Огонь ликвидировали к 16:00 субботы на площади 40 гектаров. По словам Скуртула, по предварительной версии пожар начался от дороги.По его словам, к ликвидации возгорания было привлечено около 200 специалистов и порядка 50 единиц техники.Он подчеркнул, что в ходе тушения возгорания некоторое время дорога была непроездной из-за работы техники, также произошли ДТП, при этом специалисты не позволили огню перейти на населенный пункт, хотя угроза такая была.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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