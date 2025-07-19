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Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара

Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара

На трассе Симферополь – Саки из-за возгорания сухостоя перекрыли движение. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T15:22

2025-07-19T15:22

2025-07-19T15:43

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симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. На трассе Симферополь – Саки из-за возгорания сухостоя перекрыли движение. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Спасатели борются с возгоранием сухой травы в Симферопольском районе на площади 40 гектаров. Госавтоинспекция Крыма осуществляет регулировку дорожного движения на месте возгорания сухостоя. На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы и ГАИ Симферопольского района.Предварительно установлено, что во время происшествия из-за задымленности трассы произошло столкновение восьми автомобилей – люди не пострадали, подчеркнули в полиции.Госавтоинспекция Крыма советует водителям учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута передвижения. Быстрому распространению огня способствуют ветер и высокая температура. К ликвидации пожара привлечены 71 специалист и 15 единиц техники МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферопольский район

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2025

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