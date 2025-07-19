Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250719/v-sakskom-rayone-kryma-tushat-srazu-tri-pozhara-na-ploschadi-800-kvadratov-1148070909.html
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T13:43
2025-07-19T15:42
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
симферопольский район
симферополь
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138859489_0:5:807:459_1920x0_80_0_0_7971813d8fb1759fa0d18d9003a98fa8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, достигла 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.По информации спасателей, возгорания произошли в районе Сакского канала, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь. Горит сухая трава.К ликвидации пожара привлечены27 человек и семь единиц техники."Тушение осложняется высокой температурой и ветровой нагрузкой – порывы 11 м/с", –подчеркнули в крымском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250716/v-krymu-obyavlena-chrezvychaynaya-pozharnaya-opasnost-1147983403.html
симферопольский район
симферополь
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0f/1138859489_176:0:795:464_1920x0_80_0_0_14539725170bab4987daab16c8936957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар, симферопольский район, симферополь, евпатория
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"

Под Симферополем тушат сразу три пожара на 800 "квадратах" из-за возгорания сухостоя

13:43 19.07.2025 (обновлено: 15:42 19.07.2025)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар
Пожар
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, достигла 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.
По информации спасателей, возгорания произошли в районе Сакского канала, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь. Горит сухая трава.
"Предварительная площадь – 800 квадратных метров. Три очага. На месте работают огнеборцы МЧС России и МЧС Крыма", – сообщили в ведомстве.
К ликвидации пожара привлечены27 человек и семь единиц техники.
"Тушение осложняется высокой температурой и ветровой нагрузкой – порывы 11 м/с", –подчеркнули в крымском главке МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар в селе Клиновка Симферопольского района Крыма
16 июля, 11:15
В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность
 
Новости КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожарСимферопольский районСимферопольЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22Движение по трассе Симферополь – Саки перекрыли из-за пожара
15:01В Лос-Анджелесе автомобиль влетел в толпу – десятки людей ранены
14:37Площадь пожара у трассы Евпатория – Симферополь выросла до 40 гектаров
14:20Крымский мост: очередь на выезд с полуострова продолжает расти
14:01Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет
13:43Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
13:16Новости СВО: армия России рвет оборону ВСУ и уничтожает киевских боевиков
12:52Лобовое столкновение на встречке: в Крыму двое в больнице после ДТП
12:31ВСУ ударили по рынку в Херсонской области – ранены люди
12:09Групповой удар нанесен по выпускающим ракеты предприятиям на Украине
11:37Туристку спасли со скалы на пляже под Феодосией
11:07Удары по Украине: взрывы по всей стране от сотен дронов и десятков ракет
10:42"Можно поздравить": исполняющий обязанности ректора КФУ о санкциях ЕС
10:15Каким Запад видит будущее Украины – мнение
09:47Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
09:11Самый известный образ и голос: Ливанову 90
08:37Исполняющий обязанности ректора КФУ Курьянов попал под санкции Евросоюза
08:11Крымский мост: очередь на выезд с полуострова выросла в три раза за час
07:43Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области
07:36Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП
Лента новостейМолния