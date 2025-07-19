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Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T13:43
2025-07-19T13:43
2025-07-19T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, достигла 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.По информации спасателей, возгорания произошли в районе Сакского канала, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь. Горит сухая трава.К ликвидации пожара привлечены27 человек и семь единиц техники."Тушение осложняется высокой температурой и ветровой нагрузкой – порывы 11 м/с", –подчеркнули в крымском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар, симферопольский район, симферополь, евпатория
Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"
Под Симферополем тушат сразу три пожара на 800 "квадратах" из-за возгорания сухостоя
13:43 19.07.2025 (обновлено: 15:42 19.07.2025)