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Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"

Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов" - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Под Симферополем тушат сразу три пожара на площади 800 "квадратов"

Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T13:43

2025-07-19T13:43

2025-07-19T15:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Спасатели борются с огнем сразу в трех очагах возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Симферопольском районе Крыма. Площадь, охваченная пожаром, достигла 800 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по республике.По информации спасателей, возгорания произошли в районе Сакского канала, вдоль автодороги Евпатория – Симферополь. Горит сухая трава.К ликвидации пожара привлечены27 человек и семь единиц техники."Тушение осложняется высокой температурой и ветровой нагрузкой – порывы 11 м/с", –подчеркнули в крымском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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