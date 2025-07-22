Крымский мост в августе – в какие дни возникнут большие очереди
Эксперты составили карту загруженности досмотровых пунктов Крымского моста на август
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 20 дней суммарно за август ожидание проезда на Крымский мост будет составлять до четырех часов. Такие данные опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
По прогнозам экспертов самые загруженные дни для проезда в Крым будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.
"В сторону Тамани самые длинные очереди выстроятся 4, 8, 11 августа, а также с 14 по 16, 18 и 21 числа. В эти дни проезда по крымскому мосту можно ожидать до четырех часов", – считают эксперты.
По их словам, такие данные взяты на основе аналитики информации за аналогичный период прошлого года.
Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
В этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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