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Крымский мост в августе – в какие дни возникнут большие очереди

Крымский мост в августе – в какие дни возникнут большие очереди - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Крымский мост в августе – в какие дни возникнут большие очереди

Около 20 дней суммарно за август ожидание проезда на Крымский мост будет составлять до четырех часов. Такие данные опубликовали в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T15:31

2025-07-22T15:31

2025-07-22T15:12

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Около 20 дней суммарно за август ожидание проезда на Крымский мост будет составлять до четырех часов. Такие данные опубликовали в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.По прогнозам экспертов самые загруженные дни для проезда в Крым будут с 1 по 5 августа, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.По их словам, такие данные взяты на основе аналитики информации за аналогичный период прошлого года.Кроме того автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.В этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуЗапорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди

крымский мост

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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