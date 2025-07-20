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Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма

Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма

Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, по техническим... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T19:37

2025-07-20T19:37

2025-07-20T19:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, по техническим причинам задерживаются два поезда со станций отправления в Санкт-Петербурге и Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Задержки по техническим причинамПо данным перевозчика, сейчас отправление задерживают для поездов №473/474 Смоленск - Симферополь на 1 час и №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория - задержка на 2 часа.Состав №167/168 Москва - Симферополь, отправление которого также ранее было задержано из-за технических причин, к этому времени выехал.Поезда в путиВ пути следования по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" следующие в Крым: №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь - около 1 часа, №27/28 Москва - Симферополь - на два 2 часа, №167/168 Москва - Симферополь - на 2,5 часа.Из Крыма с опозданием на 6 часов идут составы №473/474 Симферополь – Смоленск, №141/142 Симферополь - Пермь, №27/28 Симферополь - Москва. С семичасовой задержкой движется поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, с десяти часовой - №91/92 Севастополь - Москва. На 5,5 часов отстает №163/164 Феодосия - Москва, на 4,5 часа - №17/18 Симферополь - Москва и№179/180 Евпатория – Санкт-Петербург. 3,5 часа задержка у поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, з часа - у состава №67/68 Симферополь - Москва, по два часа - у поездов №173/174 Евпатория - Москва и №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург.По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее. В 14 часов задерживались шесть поездов в Крым и четырнадцать – из Крыма.Во второй половине дня к задерживающимся из-за ЧП в Ростовской области составам, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.21 поезд опаздывали на пути следования в Крым и обратно накануне. Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской областСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской областиКрымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очередиПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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