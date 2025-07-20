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Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма
Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма
Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, по техническим... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T19:37
2025-07-20T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, по техническим причинам задерживаются два поезда со станций отправления в Санкт-Петербурге и Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Задержки по техническим причинамПо данным перевозчика, сейчас отправление задерживают для поездов №473/474 Смоленск - Симферополь на 1 час и №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория - задержка на 2 часа.Состав №167/168 Москва - Симферополь, отправление которого также ранее было задержано из-за технических причин, к этому времени выехал.Поезда в путиВ пути следования по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" следующие в Крым: №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь - около 1 часа, №27/28 Москва - Симферополь - на два 2 часа, №167/168 Москва - Симферополь - на 2,5 часа.Из Крыма с опозданием на 6 часов идут составы №473/474 Симферополь – Смоленск, №141/142 Симферополь - Пермь, №27/28 Симферополь - Москва. С семичасовой задержкой движется поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, с десяти часовой - №91/92 Севастополь - Москва. На 5,5 часов отстает №163/164 Феодосия - Москва, на 4,5 часа - №17/18 Симферополь - Москва и№179/180 Евпатория – Санкт-Петербург. 3,5 часа задержка у поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, з часа - у состава №67/68 Симферополь - Москва, по два часа - у поездов №173/174 Евпатория - Москва и №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург.По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее. В 14 часов задерживались шесть поездов в Крым и четырнадцать – из Крыма.Во второй половине дня к задерживающимся из-за ЧП в Ростовской области составам, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.21 поезд опаздывали на пути следования в Крым и обратно накануне. Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской областСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Террорист пытался подорвать железнодорожный мост в Саратовской областиКрымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очередиПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты
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РИА Новости Крым
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96
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поезд, новости, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, новости крыма, гранд сервис экспресс
Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма

Актуальная информация о задержках поездов в Крым и из Крыма

19:37 20.07.2025 (обновлено: 19:38 20.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд Мурманск – Севастополь
Поезд Мурманск – Севастополь
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 13 поездов из Крыма к этому часу задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, по техническим причинам задерживаются два поезда со станций отправления в Санкт-Петербурге и Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Задержки по техническим причинам

По данным перевозчика, сейчас отправление задерживают для поездов №473/474 Смоленск - Симферополь на 1 час и №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория - задержка на 2 часа.
"Время задержки указано ориентировочное. Поезд может отправиться раньше (но не ранее, чем указано в билете). Просим на вокзал прибыть заблаговременно", - рекомендует перевозчик.
Состав №167/168 Москва - Симферополь, отправление которого также ранее было задержано из-за технических причин, к этому времени выехал.

Поезда в пути

В пути следования по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" следующие в Крым: №17/18 Москва - Симферополь, №67/68 Москва - Симферополь - около 1 часа, №27/28 Москва - Симферополь - на два 2 часа, №167/168 Москва - Симферополь - на 2,5 часа.
Из Крыма с опозданием на 6 часов идут составы №473/474 Симферополь – Смоленск, №141/142 Симферополь - Пермь, №27/28 Симферополь - Москва. С семичасовой задержкой движется поезд №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург, с десяти часовой - №91/92 Севастополь - Москва. На 5,5 часов отстает №163/164 Феодосия - Москва, на 4,5 часа - №17/18 Симферополь - Москва и№179/180 Евпатория – Санкт-Петербург. 3,5 часа задержка у поезда №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург, з часа - у состава №67/68 Симферополь - Москва, по два часа - у поездов №173/174 Евпатория - Москва и №177/178 Симферополь - Санкт-Петербург.
По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее. В 14 часов задерживались шесть поездов в Крым и четырнадцать – из Крыма.Во второй половине дня к задерживающимся из-за ЧП в Ростовской области составам, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске.
21 поезд опаздывали на пути следования в Крым и обратно накануне. Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской област
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