https://crimea.ria.ru/20250720/zaderzhka-poezdov-v-krym-posle-ataki-vsu---situatsiya-na-utro-voskresenya--1148086625.html

Задержка поездов в Крым после атаки ВСУ - ситуация на утро воскресенья

Задержка поездов в Крым после атаки ВСУ - ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Задержка поездов в Крым после атаки ВСУ - ситуация на утро воскресенья

В связи с происшествием на станции Лихая в Ростовской области с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда, часть из которых следуют в Крым,... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T10:30

2025-07-20T10:30

2025-07-20T10:30

поезд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В связи с происшествием на станции Лихая в Ростовской области с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда, часть из которых следуют в Крым, информирует пресс-служба компании РЖД.21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно, сообщали накануне в компании "Град Сервис Экспресс". Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.По данным компании, поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью. При этом 37 поездов уже прибыли в конечные пункты. Для обслуживания пассажиров дополнительно открыты билетные кассы на 13 станциях, организована смс-рассылка, раздача питьевой воды. Пассажиров с детьми и пожилого возраста разместили в комнатах матери и ребенка.Как уточняет компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", по состоянию на 10 часов утра поезд "Таврия" №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 18.07, задерживается на 4,5 часов, №91/92 Москва - Севастополь, отправлением 18.07 – на 2,5 часа, №163/164 Москва - Феодосия, отправлением 18.07 – на час №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 18.07 – на 2 часа, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 18.07 – на 2 часа, №27/28 Москва - Симферополь – 2,5 часа, №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 19.07 – 1,5 часа, №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 19.07 – на 2 часа.Поезд №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 18.07 задерживается на 8 часов, №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 18.07 - на 9 часов, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 18.07 – на 6 часов, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 18.07, –9,5 часов, №167/168 Симферополь – Москва отправлением 18.07 – 9,5 часов, №173/174 Евпатория – Москва отправлением 18.07 – 8 часов, №91/92 Севастополь - Москва отправлением 18.07 – 10 часов, №97/98 Симферополь - Москва отправлением 19.07 – 7 часов, №141/142 Симферополь - Пермь отправлением 19.07 – 6,5 часов, №17/18 Симферополь - Москва отправлением 19.07 – 4,5 часа, №27/28 Симферополь - Москва отправлением 19.07 – 2,5 часа, №163/164 Феодосия - Москва отправлением 19.07 – 2 часа."Время задержки в пути может измениться. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание", – сообщили в компании.О массированном ударе по Ростовской области утром в субботу сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Каменске и Каменском районе в результате ударов загорелись несколько частных домов и трансформатор, в зоне отключения электроэнергии оказались пять населенных пунктов. Также военные ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Белокалитвинский и Миллеровский районы, отметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый деньПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыКинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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