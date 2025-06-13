https://crimea.ria.ru/20250613/kinoteatr-na-kolesakh-v-poezde-moskva--simferopol-budut-pokazyvat-kino-1147181708.html

Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино

Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино

Устроить кинотеатр прямо в купе теперь можно в поезде "Таврия Экспресс", сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T17:35

2025-06-13T17:35

2025-06-13T17:35

поезд "таврия"

москва

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железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Устроить кинотеатр прямо в купе теперь можно в поезде "Таврия Экспресс", сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Кино будут транслировать из бортовой информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа", посмотреть фильмы можно с 9 до 22 часов, один сеанс длится три часа, к зрелищу прилагается стакан попкорна. При этом взять в аренду проектор и смотреть кино можно только при согласии каждого человека в купе и при условии, что никто не осуществляет посадку/высадку в течение времени предоставления услуги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрутПоезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзалаОт Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым

москва

симферополь

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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