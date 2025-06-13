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Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино - РИА Новости Крым, 13.06.2025
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Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино
Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино - РИА Новости Крым, 13.06.2025
Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино
Устроить кинотеатр прямо в купе теперь можно в поезде "Таврия Экспресс", сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 13.06.2025
2025-06-13T17:35
2025-06-13T17:35
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москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Устроить кинотеатр прямо в купе теперь можно в поезде "Таврия Экспресс", сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Кино будут транслировать из бортовой информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа", посмотреть фильмы можно с 9 до 22 часов, один сеанс длится три часа, к зрелищу прилагается стакан попкорна. При этом взять в аренду проектор и смотреть кино можно только при согласии каждого человека в купе и при условии, что никто не осуществляет посадку/высадку в течение времени предоставления услуги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Без пересадок из Пскова в Крым: стартовал новый маршрутПоезд "Таврия" впервые с 2014 года снова идет в Крым с Курского вокзалаОт Владикавказа до Москвы: как летом будут ходить поезда в Крым
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Кинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино

В поезде "Таврия Экспресс" сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино

17:35 13.06.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В поезде "Таврия Экспресс" сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино
В поезде Таврия Экспресс сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Устроить кинотеатр прямо в купе теперь можно в поезде "Таврия Экспресс", сообщает пресс-служа компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Мы запустили на борту фирменного поезда №27/28 "Таврия Экспресс" сообщением Москва – Симферополь услугу "Кинотеатр в поезде". Теперь вы можете взять в аренду проектор и посмотреть кино прямо в купе. Фильмы покажут на закрытую шторку окна", – сообщили в пресс-службе.
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"В поезде "Таврия Экспресс" сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино
В поезде Таврия Экспресс сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
В поезде "Таврия Экспресс" сообщением Москва – Симферополь будут показывать кино
Кино будут транслировать из бортовой информационно-развлекательной системы "Таврия Медиа", посмотреть фильмы можно с 9 до 22 часов, один сеанс длится три часа, к зрелищу прилагается стакан попкорна. При этом взять в аренду проектор и смотреть кино можно только при согласии каждого человека в купе и при условии, что никто не осуществляет посадку/высадку в течение времени предоставления услуги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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