https://crimea.ria.ru/20250626/poezda-v-krym-na-leto-skolko-kursiruet-sostavov-i-est-li-bilety-1147514197.html

Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты

Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты

Загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T19:15

2025-06-26T19:15

2025-06-26T19:15

крым

поезд

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

лето в крыму

крым курортный

курортный сезон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресса".В курортный сезон 2025 года в сторону Крыма курсирует 21 пара поездов и три прицепные группы. В частности, из Москвы курсируют восемь поездов, из Санкт-Петербурга – три поезда, еще 10 поездов едут из других регионов.Кроме того, в этом году компания-перевозчик запустила два новых маршрута в сторону полуострова. Это поезда сообщением Владикавказ – Симферополь и Таганрог – Симферополь.И подчеркнули, что "Гранд Сервис Экспресс" принимает все меры по привлечению дополнительного подвижного состава и увеличению пассажиропотока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в ФеодосиюУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-ПетербургКинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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