Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты
Поезда в Крым на летний период загружены на 70% - Гранд Сервис Экспресс
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресса".
"Пассажиропоток поездов "Таврия" соответствует уровню прошлого года. По состоянию на 25 июня загрузка поездов на летний период составляет 70%, - говорится в сообщении. - На текущую глубину продаж (до 8 августа) на поезда "Таврия" продано 1,3 миллиона билетов. С начала курортного сезона (с 1 мая по 25 июня 2025 года) в наших поездах в путешествие оправились 936 тысяч пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года".
В курортный сезон 2025 года в сторону Крыма курсирует 21 пара поездов и три прицепные группы. В частности, из Москвы курсируют восемь поездов, из Санкт-Петербурга – три поезда, еще 10 поездов едут из других регионов.
Кроме того, в этом году компания-перевозчик запустила два новых маршрута в сторону полуострова. Это поезда сообщением Владикавказ – Симферополь и Таганрог – Симферополь.
"Мы используем все возможные мощности. Кроме регулярных назначаются сезонные поезда. В пик курортного сезона вагонов, задействованных в наших поездах, будет на 335 больше, чем было на конец марта. Не в сезон поезда курсируют по 10 маршрутам, летом – по 21 маршруту", - проинформировали в пресс-службе.
И подчеркнули, что "Гранд Сервис Экспресс" принимает все меры по привлечению дополнительного подвижного состава и увеличению пассажиропотока.
"Так, например, на днях была увеличена частота курсирования поездов из Москвы в Феодосию. Поезд №163/164 теперь ходит 3 раза в 4 дня. Сейчас идет согласование запуска четвертого состава поезда Москва-Феодосия, чтобы он стал ежедневным", - заключили в пресс-службе.
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