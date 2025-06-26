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Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты - РИА Новости Крым, 26.06.2025
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Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты
Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты
Загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T19:15
2025-06-26T19:15
крым
поезд
поезд "таврия"
гранд сервис экспресс
лето в крыму
крым курортный
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресса".В курортный сезон 2025 года в сторону Крыма курсирует 21 пара поездов и три прицепные группы. В частности, из Москвы курсируют восемь поездов, из Санкт-Петербурга – три поезда, еще 10 поездов едут из других регионов.Кроме того, в этом году компания-перевозчик запустила два новых маршрута в сторону полуострова. Это поезда сообщением Владикавказ – Симферополь и Таганрог – Симферополь.И подчеркнули, что "Гранд Сервис Экспресс" принимает все меры по привлечению дополнительного подвижного состава и увеличению пассажиропотока.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в ФеодосиюУникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-ПетербургКинотеатр на колесах: в поезде Москва – Симферополь будут показывать кино
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4.7
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крым, поезд, поезд "таврия", гранд сервис экспресс, лето в крыму, крым курортный, курортный сезон
Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты

Поезда в Крым на летний период загружены на 70% - Гранд Сервис Экспресс

19:15 26.06.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресса".
"Пассажиропоток поездов "Таврия" соответствует уровню прошлого года. По состоянию на 25 июня загрузка поездов на летний период составляет 70%, - говорится в сообщении. - На текущую глубину продаж (до 8 августа) на поезда "Таврия" продано 1,3 миллиона билетов. С начала курортного сезона (с 1 мая по 25 июня 2025 года) в наших поездах в путешествие оправились 936 тысяч пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года".
В курортный сезон 2025 года в сторону Крыма курсирует 21 пара поездов и три прицепные группы. В частности, из Москвы курсируют восемь поездов, из Санкт-Петербурга – три поезда, еще 10 поездов едут из других регионов.
Кроме того, в этом году компания-перевозчик запустила два новых маршрута в сторону полуострова. Это поезда сообщением Владикавказ – Симферополь и Таганрог – Симферополь.
"Мы используем все возможные мощности. Кроме регулярных назначаются сезонные поезда. В пик курортного сезона вагонов, задействованных в наших поездах, будет на 335 больше, чем было на конец марта. Не в сезон поезда курсируют по 10 маршрутам, летом – по 21 маршруту", - проинформировали в пресс-службе.
И подчеркнули, что "Гранд Сервис Экспресс" принимает все меры по привлечению дополнительного подвижного состава и увеличению пассажиропотока.
"Так, например, на днях была увеличена частота курсирования поездов из Москвы в Феодосию. Поезд №163/164 теперь ходит 3 раза в 4 дня. Сейчас идет согласование запуска четвертого состава поезда Москва-Феодосия, чтобы он стал ежедневным", - заключили в пресс-службе.
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КрымПоездПоезд "Таврия"Гранд Сервис ЭкспрессЛето в КрымуКрым курортныйКурортный сезон
 
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