https://crimea.ria.ru/20250719/massirovannyy-udar-po-rostovskoy-oblasti-pozhary-v-domakh-i-otklyuchenie-lep-1148064765.html
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП
В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T07:36
2025-07-19T07:36
2025-07-19T07:36
юрий слюсарь
новости
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Слюсарь проинформировал, что из-за падения обломков БПЛА в Каменске и Каменском районе загорелись несколько частных домов. Благодаря быстрым действиям огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших.В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии – в зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.Упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого.Ранена женщина, сотрудник железной дороги – в состоянии средней тяжести она доставлена в больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.Создан оперативный штаб. Специалисты обезвреживают обломки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250719/71-bespilotnik-sbili-za-noch-nad-devyatyu-regionami-rossii-1148065158.html
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП
При ударе по Ростовской области в регионе произошли пожары в жилых домах и отключилась ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах", – сказано в сообщении.
Слюсарь проинформировал, что из-за падения обломков БПЛА в Каменске и Каменском районе загорелись несколько частных домов. Благодаря быстрым действиям огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших.
В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии – в зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.
Упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого.
Ранена женщина, сотрудник железной дороги – в состоянии средней тяжести она доставлена в больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Создан оперативный штаб. Специалисты обезвреживают обломки БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.