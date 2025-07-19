https://crimea.ria.ru/20250719/massirovannyy-udar-po-rostovskoy-oblasti-pozhary-v-domakh-i-otklyuchenie-lep-1148064765.html

Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП

Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП

В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T07:36

2025-07-19T07:36

2025-07-19T07:36

юрий слюсарь

новости

ростовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Слюсарь проинформировал, что из-за падения обломков БПЛА в Каменске и Каменском районе загорелись несколько частных домов. Благодаря быстрым действиям огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших.В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии – в зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.Упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого.Ранена женщина, сотрудник железной дороги – в состоянии средней тяжести она доставлена в больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.Создан оперативный штаб. Специалисты обезвреживают обломки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)