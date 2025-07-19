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Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП
В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T07:36
2025-07-19T07:36
юрий слюсарь
новости
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Слюсарь проинформировал, что из-за падения обломков БПЛА в Каменске и Каменском районе загорелись несколько частных домов. Благодаря быстрым действиям огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших.В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии – в зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.Упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого.Ранена женщина, сотрудник железной дороги – в состоянии средней тяжести она доставлена в больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.Создан оперативный штаб. Специалисты обезвреживают обломки БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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юрий слюсарь, новости, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Массированный удар по Ростовской области: пожары в домах и отключение ЛЭП

При ударе по Ростовской области в регионе произошли пожары в жилых домах и отключилась ЛЭП

07:36 19.07.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу была отражена массированная воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Ночью военные отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах", – сказано в сообщении.
Слюсарь проинформировал, что из-за падения обломков БПЛА в Каменске и Каменском районе загорелись несколько частных домов. Благодаря быстрым действиям огонь был оперативно потушен. Проводится подомовой обход для определения степени разрушений и пострадавших.
В Каменском районе из-за атаки БПЛА произошло загорание трансформатора и отключение высоковольтной линии – в зоне отключения пять населенных пунктов, где живут около двух тысяч человек.
Упавшие обломки беспилотника вызвали ландшафтный пожар в микрорайоне Лиховском, а также в районе поселков Волченского и Светлого.
Ранена женщина, сотрудник железной дороги – в состоянии средней тяжести она доставлена в больницу, врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
Создан оперативный штаб. Специалисты обезвреживают обломки БПЛА.
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