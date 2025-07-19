https://crimea.ria.ru/20250719/zaderzhka-poezdov-posle-ataki-vsu-i-krupnyy-pozhar-v-krymu-glavnoe-za-den-1148079294.html

Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день

Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день

В направлении Крыма и обратно задерживается 21 пассажирский поезд "Таврия" в связи с приостановкой ж/д движения после атаки ВСУ на Ростовскую область... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T22:30

2025-07-19T22:30

2025-07-19T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В направлении Крыма и обратно задерживается 21 пассажирский поезд "Таврия" в связи с приостановкой ж/д движения после атаки ВСУ на Ростовскую область. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных дронов. Ландшафтный пожар несколько часов тушили под Симферополем на 40 гектарах. Под санкции ЕС попал и. о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов. В Краснодарском крае из моря на береговую линию, протяженностью несколько километров, вынесло мазут. В Севастополе запретили распространение информации о военных объектах и объектах критически важной инфраструктуры, а также публикацию сведений о последствиях возможных атак врага.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.21 поезд в Крым и обратно задержаны после атаки ВСУ21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно. Об этом сообщили в компании "Град Сервис Экспресс". Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось.Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.О массированном ударе по региону утром в субботу сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Каменске и Каменском районе в результате ударов загорелись несколько частных домов и трансформатор, в зоне отключения электроэнергии оказались пять населенных пунктов. Также военные ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Белокалитвинский и Миллеровский районы, отметил он.По данным Минобороны РФ, в ночь на субботу силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на девять регионов России, уничтожив и перехватив 71 дрон.Ночной удар по предприятиям ВПК УкраиныВС РФ в ночь на субботу, 19 июля, нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России."Нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов", – сообщили в ведомстве.Глава киевского режима Владимир Зеленский в этот день сообщил, что для ударов по объектам на Украине было применено более 300 ударных беспилотников и свыше 30 ракет различных типов.Под Симферополем горело 40 гектаров сухостояО пожаре с тремя очагами возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Главном управлении МЧС России по республике сообщили в середине дня.Изначально речь шла о площади 800 квадратных метров. Позже стало известно о стремительном распространении огня из-за ветра и сухой жаркой погоды.К ликвидации пожара привлекали около полутора сотен специалистов и десятки единиц техники. По словам спасателей, операцию, помимо погоды, осложняла труднодоступная местность.Локализовать пожар удалось, когда огонь успел охватить 40 гектаров, на этой же площади возгорание было ликвидировано.Санкции ЕС добрались до руководителя университета в КрымуНовый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, в список подсанкционных особ попал исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.Своим отношением к произошедшему он поделился с РИА Новости Крым."Можно поздравить. Значит, мы все делаем правильно", – сказал, в частности, руководитель университета.На Кубани снова очищают километры берега от мазутаБолее ста человек спасателей и волонтеров очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров побережья в Темрюкском районе Кубани"Протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка", – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Запрет на распространение информации о военных объектах в СевастополеВ Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на съемку и публикацию сведений о последствиях возможных атак. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на официальном сайте правительства города.Также указом запрещается распространение любой информации, которая раскрывает расположение сооружений систем связи систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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