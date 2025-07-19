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Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день
Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день
В направлении Крыма и обратно задерживается 21 пассажирский поезд "Таврия" в связи с приостановкой ж/д движения после атаки ВСУ на Ростовскую область... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T22:30
2025-07-19T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В направлении Крыма и обратно задерживается 21 пассажирский поезд "Таврия" в связи с приостановкой ж/д движения после атаки ВСУ на Ростовскую область. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных дронов. Ландшафтный пожар несколько часов тушили под Симферополем на 40 гектарах. Под санкции ЕС попал и. о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов. В Краснодарском крае из моря на береговую линию, протяженностью несколько километров, вынесло мазут. В Севастополе запретили распространение информации о военных объектах и объектах критически важной инфраструктуры, а также публикацию сведений о последствиях возможных атак врага.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.21 поезд в Крым и обратно задержаны после атаки ВСУ21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно. Об этом сообщили в компании "Град Сервис Экспресс". Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось.Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.О массированном ударе по региону утром в субботу сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Каменске и Каменском районе в результате ударов загорелись несколько частных домов и трансформатор, в зоне отключения электроэнергии оказались пять населенных пунктов. Также военные ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Белокалитвинский и Миллеровский районы, отметил он.По данным Минобороны РФ, в ночь на субботу силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на девять регионов России, уничтожив и перехватив 71 дрон.Ночной удар по предприятиям ВПК УкраиныВС РФ в ночь на субботу, 19 июля, нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России."Нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов", – сообщили в ведомстве.Глава киевского режима Владимир Зеленский в этот день сообщил, что для ударов по объектам на Украине было применено более 300 ударных беспилотников и свыше 30 ракет различных типов.Под Симферополем горело 40 гектаров сухостояО пожаре с тремя очагами возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Главном управлении МЧС России по республике сообщили в середине дня.Изначально речь шла о площади 800 квадратных метров. Позже стало известно о стремительном распространении огня из-за ветра и сухой жаркой погоды.К ликвидации пожара привлекали около полутора сотен специалистов и десятки единиц техники. По словам спасателей, операцию, помимо погоды, осложняла труднодоступная местность.Локализовать пожар удалось, когда огонь успел охватить 40 гектаров, на этой же площади возгорание было ликвидировано.Санкции ЕС добрались до руководителя университета в КрымуНовый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, в список подсанкционных особ попал исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.Своим отношением к произошедшему он поделился с РИА Новости Крым."Можно поздравить. Значит, мы все делаем правильно", – сказал, в частности, руководитель университета.На Кубани снова очищают километры берега от мазутаБолее ста человек спасателей и волонтеров очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров побережья в Темрюкском районе Кубани"Протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка", – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.Запрет на распространение информации о военных объектах в СевастополеВ Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на съемку и публикацию сведений о последствиях возможных атак. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на официальном сайте правительства города.Также указом запрещается распространение любой информации, которая раскрывает расположение сооружений систем связи систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день

Задержка поездов после атаки ВСУ и пожар под Симферополем на 40 гектарах – главное за день

22:30 19.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В направлении Крыма и обратно задерживается 21 пассажирский поезд "Таврия" в связи с приостановкой ж/д движения после атаки ВСУ на Ростовскую область. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных дронов. Ландшафтный пожар несколько часов тушили под Симферополем на 40 гектарах. Под санкции ЕС попал и. о. ректора Крымского федерального университета Владимир Курьянов. В Краснодарском крае из моря на береговую линию, протяженностью несколько километров, вынесло мазут. В Севастополе запретили распространение информации о военных объектах и объектах критически важной инфраструктуры, а также публикацию сведений о последствиях возможных атак врага.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

21 поезд в Крым и обратно задержаны после атаки ВСУ

21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно. Об этом сообщили в компании "Град Сервис Экспресс". Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось.
Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.
О массированном ударе по региону утром в субботу сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в Каменске и Каменском районе в результате ударов загорелись несколько частных домов и трансформатор, в зоне отключения электроэнергии оказались пять населенных пунктов. Также военные ночью отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Белокалитвинский и Миллеровский районы, отметил он.
По данным Минобороны РФ, в ночь на субботу силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников на девять регионов России, уничтожив и перехватив 71 дрон.
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Ночной удар по предприятиям ВПК Украины

ВС РФ в ночь на субботу, 19 июля, нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотников. Об этом заявили в Минобороны России.
"Нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов", – сообщили в ведомстве.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в этот день сообщил, что для ударов по объектам на Украине было применено более 300 ударных беспилотников и свыше 30 ракет различных типов.
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Под Симферополем горело 40 гектаров сухостоя

О пожаре с тремя очагами возгорания сухостоя вдоль дороги Евпатория – Симферополь в Главном управлении МЧС России по республике сообщили в середине дня.
Изначально речь шла о площади 800 квадратных метров. Позже стало известно о стремительном распространении огня из-за ветра и сухой жаркой погоды.
К ликвидации пожара привлекали около полутора сотен специалистов и десятки единиц техники. По словам спасателей, операцию, помимо погоды, осложняла труднодоступная местность.
Локализовать пожар удалось, когда огонь успел охватить 40 гектаров, на этой же площади возгорание было ликвидировано.
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Санкции ЕС добрались до руководителя университета в Крыму

Новый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу, в список подсанкционных особ попал исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Курьянов.
Своим отношением к произошедшему он поделился с РИА Новости Крым.
"Можно поздравить. Значит, мы все делаем правильно", – сказал, в частности, руководитель университета.
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На Кубани снова очищают километры берега от мазута

Более ста человек спасателей и волонтеров очищают черноморский берег от выбросов мазута – загрязнения зафиксированы на нескольких десятках километров побережья в Темрюкском районе Кубани
"Протяженность загрязненного участка побережья составляет несколько километров от поселка Волна до поселка Веселовка", – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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Запрет на распространение информации о военных объектах в Севастополе

В Севастополе запретили снимать и распространять кадры с изображением военных объектов и объектов критически важной инфраструктуры, а также ввели запрет на съемку и публикацию сведений о последствиях возможных атак. Соответствующий указ губернатора Севастополя опубликован на официальном сайте правительства города.
Также указом запрещается распространение любой информации, которая раскрывает расположение сооружений систем связи систем охраны объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, мостов и портовых зон, находящихся на территории города-героя.
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Заголовок открываемого материала
22:30Задержка поездов после атаки ВСУ и крупный пожар в Крыму: главное за день
22:08Как в Севастополе пройти комплексные медосмотры ветеранам СВО и их семьям
21:54Киев предложил Москве новый раунд переговоров на следующей неделе
21:31Больше 20 поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
21:07Ландшафтный пожар под Симферополем на 40 гектарах ликвидирован
20:48Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году
20:28Сколько туристов посетили Евпаторию с начала года
20:02Крымский мост: оперативная информация к вечеру субботы
19:51Пушилин провел экстренное совещание по ситуации с водой в ДНР
19:28В Севастополе запретили информацию о военных объектах и последствиях атак
19:05Крым и Севастополь получат почти 250 миллионов рублей на развитие туризма
18:43"Мегасделка" Зеленского и Трампа по оружию – в Раде оценили перспективы
18:31Украина получила полсотни танков Abrams от Австралии
18:07Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
17:50Гендиректор аэропорта Симферополя стал лауреатом правительственной премии
17:31Вандализм на Холме Славы во Львове и смерть трех режиссеров: топ недели
17:07Массовое ДТП произошло на трассе сухопутного маршрута в Крым
16:43Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: актуальные сроки
16:16Огонь под Симферополем локализовали на 40 гектарах
16:07На несколько километров Черноморского побережья выбросило мазут
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