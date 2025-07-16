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Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день
Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день - РИА Новости Крым, 16.07.2025
Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день
Поезд №163/164 "Таврия" из Москвы в Феодосию теперь будет курсировать ежедневно. Ранее состав отправлялся раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T20:51
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гранд сервис экспресс
феодосия
москва
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Поезд №163/164 "Таврия" из Москвы в Феодосию теперь будет курсировать ежедневно. Ранее состав отправлялся раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В конце июня перевозчик уже наращивал частоту курсирования. На этом направлении запустили дополнительные рейсы в Крым.Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день утром в 8:30. Из Феодосии поезд уходит в 15:55 и приходит в Москву через день в 5:35, уточнил в "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд следует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта", – добавил перевозчик.Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощностиПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыРасписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта
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гранд сервис экспресс, феодосия, москва, поезд, билеты, новости крыма, крым
Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день

Периодичность курсирования поезда Москва – Феодосия увеличена до ежедневной

20:51 16.07.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Поезд №163/164 "Таврия" из Москвы в Феодосию теперь будет курсировать ежедневно. Ранее состав отправлялся раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
В конце июня перевозчик уже наращивал частоту курсирования. На этом направлении запустили дополнительные рейсы в Крым.
"Изначально в расписании поезд Москва – Феодосия заявлен с периодичностью курсирования один раз в четыре дня, но, видя высокий спрос на поездки, мы постепенно нарастили частоту курсирования поезда до ежедневной", – сказано в сообщении перевозчика.
Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день утром в 8:30. Из Феодосии поезд уходит в 15:55 и приходит в Москву через день в 5:35, уточнил в "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезд следует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта", – добавил перевозчик.
Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки.
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Гранд Сервис ЭкспрессФеодосияМоскваПоездБилетыНовости КрымаКрым
 
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