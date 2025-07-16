https://crimea.ria.ru/20250716/poezd-feodosiya--moskva-teper-khodit-kazhdyy-den-1148001131.html

Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день

Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Поезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый день

Поезд №163/164 "Таврия" из Москвы в Феодосию теперь будет курсировать ежедневно. Ранее состав отправлялся раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T20:51

2025-07-16T20:51

2025-07-16T20:41

гранд сервис экспресс

феодосия

москва

поезд

билеты

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147758497_0:142:1280:862_1920x0_80_0_0_c5f58c66015bca5896e4524b329d168d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Поезд №163/164 "Таврия" из Москвы в Феодосию теперь будет курсировать ежедневно. Ранее состав отправлялся раз в четыре дня. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".В конце июня перевозчик уже наращивал частоту курсирования. На этом направлении запустили дополнительные рейсы в Крым.Поезд отправляется с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывает в Феодосию через день утром в 8:30. Из Феодосии поезд уходит в 15:55 и приходит в Москву через день в 5:35, уточнил в "Гранд Сервис Экспресс"."Поезд следует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны. Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта", – добавил перевозчик.Ранее сообщалось, что пассажиры поездов "Гранд Сервис Экспресс", купившие билеты на официальном сайте, теперь могут проверять личные данные и исправлять ошибки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощностиПоезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билетыРасписание движения поездов "Таврия" изменится из-за ремонта

феодосия

москва

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, феодосия, москва, поезд, билеты, новости крыма, крым