https://crimea.ria.ru/20250720/dva-desyatka-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-posle-ataki-vsu-1148089713.html

Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ

Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Два десятка поездов в Крым и из Крыма задерживаются после атаки ВСУ

Шесть поездов "Таврия" следованием в Крым и четырнадцать – из Крыма по-прежнему задерживаются в пути из-за происшествия на станции Лихая в Ростовской области... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T14:02

2025-07-20T14:02

2025-07-20T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Шесть поездов "Таврия" следованием в Крым и четырнадцать – из Крыма по-прежнему задерживаются в пути из-за происшествия на станции Лихая в Ростовской области. Об этом информирует пресс- служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее.По данным компании, по состоянию на 13.00 на два часа по-прежнему задерживаются составы №91/92 Москва - Севастополь, отправлением 18.07 - на 2 часа, №173/174 Москва - Евпатория, отправлением 18.07, №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 18.07, №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 19.07, на 1,5 часа задерживаются поезда №27/28 Москва - Симферополь и №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 19.07.Следованием из Крыма 14 задерживаются 14 составов: на восемь часов - №163/164 Феодосия - Москва, отправлением 18.07, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 18.07, на 9 часов - №473/474 Симферополь – Смоленск отправлением 18.07, №167/168 Симферополь – Москва отправлением 18.07, на 10,5 часов -№91/92 Севастополь - Москва отправлением 18.07, на 7 часов - №173/174 Евпатория – Москва отправлением 18.07, №97/98 Симферополь - Москва отправлением 19.07, на 6 часов - №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 18.07, №141/142 Симферополь - Пермь отправлением 19.07. На пять часов опаздывают поезда №17/18 Симферополь - Москва отправлением 19.07 и №163/164 Феодосия - Москва отправлением 19.07, на 5,5 часов - №27/28 Симферополь - Москва отправлением 19.07. По три часа задержки в пути у составов №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург отправлением 19.07 и №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург отправлением 19.07."Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки", – отмечают в компании.21 поезд опаздывает на пути следования в Крым и обратно, сообщали накануне в компании "Град Сервис Экспресс". Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-ПетербургПеревозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в ФеодосиюВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, гранд сервис экспресс, крым, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, новости