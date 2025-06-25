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Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
Дополнительные рейсы поезда Москва – Феодосия запускают в Крым с 30 июня. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T18:30
2025-06-25T18:30
2025-06-25T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Дополнительные рейсы поезда Москва – Феодосия запускают в Крым с 30 июня. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №163/164 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывать в Феодосию через день утром – в 8:30. Из Феодосии состав будет уходить в 15:55 и приезжать в Москву через день в 5:35.Поезд следует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.До увеличения частоты рейсов поезд курсировал один раз в четыре дня.Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. Еще раньше был запущен первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" по маршруту Челябинск – Севастополь. А 22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-ПетербургВозобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в КрымВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"
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Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию
В Феодосию из Москвы с 30 июня запускают дополнительные рейсы поездов "Таврия"