https://crimea.ria.ru/20250625/perevozchik-naraschivaet-reysy-poezdov-iz-moskvy-v-feodosiyu-1147494127.html

Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию

Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию

Дополнительные рейсы поезда Москва – Феодосия запускают в Крым с 30 июня. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T18:30

2025-06-25T18:30

2025-06-25T18:30

крым

феодосия

москва

поезд

поезд "таврия"

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транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Дополнительные рейсы поезда Москва – Феодосия запускают в Крым с 30 июня. Продажа билетов уже открыта, сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Поезд №163/164 будет отправляться с Павелецкого вокзала Москвы в 17:45 и прибывать в Феодосию через день утром – в 8:30. Из Феодосии состав будет уходить в 15:55 и приезжать в Москву через день в 5:35.Поезд следует через Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. В состав включены одноэтажные плацкартные и купейные вагоны.До увеличения частоты рейсов поезд курсировал один раз в четыре дня.Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. Еще раньше был запущен первый летний рейс поезда дальнего следования "Таврия" по маршруту Челябинск – Севастополь. А 22 мая в Севастополь запустили скорый поезд из Мурманска. Состав соединит с городом-героем Архангельск, Ярославль, Пензу, Нижний Новгород и другие города.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный вагон-"подлодка" отправился из Севастополя в Санкт-ПетербургВозобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в КрымВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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