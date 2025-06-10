https://crimea.ria.ru/20250610/v-krymu-vstretili-20-millionnogo-passazhira-poezda-tavriya-1147078864.html

В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"

В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия" - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"

На железнодорожном вокзале Симферополя торжественно встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T08:59

2025-06-10T08:59

2025-06-10T09:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя торжественно встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия", передает корреспондент РИА Новости Крым. Им стал Илья Шварц из Симферополя, который вместе с женой и 4-летней дочерью вернулся домой из отпуска в Адлере.20-миллионного пассажира определили при помощи компьютерной программы, которая вычислила, что он будет ехать в поезде №316 Адлер – Симферополь. На железнодорожном вокзале в крымской столице его встречали представители компании-перевозчика. Помимо сувениров, Илье вручили сертификат с 99% скидкой на проезд в поезде "Таврия" по любому направлению туда-обратно.Начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов отметил, что, поезд №315/316 – один из самых популярных. Он ежедневно курсирует между Адлером и Симферополем. C начала 2025 года на нем перевезено 166,7 тысяч пассажиров.А лидирует традиционно Москва – именно оттуда курсирует наибольшее количество поездов. Многие выбирают маршруты с возможностью комфортного совмещения с авиаперелетами. Так, пассажиры могут пересаживаться на рейсы в аэропортах Адлера, Минеральных Вод, а теперь и Владикавказа.В летний период количество составов увеличивают: в этот сезон на крымские маршруты выйдут 21 поезд и 3 беспересадочные группы вагонов. География перевозок охватывает больше половины регионов России, а маршрутная сеть продолжает расширяться.Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. В состав включены купейные и плацкартные вагоны. Как подчеркивают в компании, состав может стать "палочкой-выручалочкой" для пассажиров из-за доступности билетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму защищают права туристовНовый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейсПервый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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