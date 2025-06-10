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В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"
В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия" - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"
На железнодорожном вокзале Симферополя торжественно встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия", передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T08:59
2025-06-10T09:54
симферополь
поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя торжественно встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия", передает корреспондент РИА Новости Крым. Им стал Илья Шварц из Симферополя, который вместе с женой и 4-летней дочерью вернулся домой из отпуска в Адлере.20-миллионного пассажира определили при помощи компьютерной программы, которая вычислила, что он будет ехать в поезде №316 Адлер – Симферополь. На железнодорожном вокзале в крымской столице его встречали представители компании-перевозчика. Помимо сувениров, Илье вручили сертификат с 99% скидкой на проезд в поезде "Таврия" по любому направлению туда-обратно.Начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов отметил, что, поезд №315/316 – один из самых популярных. Он ежедневно курсирует между Адлером и Симферополем. C начала 2025 года на нем перевезено 166,7 тысяч пассажиров.А лидирует традиционно Москва – именно оттуда курсирует наибольшее количество поездов. Многие выбирают маршруты с возможностью комфортного совмещения с авиаперелетами. Так, пассажиры могут пересаживаться на рейсы в аэропортах Адлера, Минеральных Вод, а теперь и Владикавказа.В летний период количество составов увеличивают: в этот сезон на крымские маршруты выйдут 21 поезд и 3 беспересадочные группы вагонов. География перевозок охватывает больше половины регионов России, а маршрутная сеть продолжает расширяться.Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. В состав включены купейные и плацкартные вагоны. Как подчеркивают в компании, состав может стать "палочкой-выручалочкой" для пассажиров из-за доступности билетов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму защищают права туристовНовый поезд Таганрог - Симферополь отправился в первый рейсПервый летний рейс поезда "Таврия" Челябинск – Севастополь запущен
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60
симферополь, поезд "таврия", новости крыма, крым, туризм в крыму
В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"

В Симферополе встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"

08:59 10.06.2025 (обновлено: 09:54 10.06.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира "Таврии".
В Крыму встретили 20-миллионного пассажира Таврии. - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. На железнодорожном вокзале Симферополя торжественно встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Им стал Илья Шварц из Симферополя, который вместе с женой и 4-летней дочерью вернулся домой из отпуска в Адлере.
"Ко мне подошел начальник поезда, я даже сначала подумал, может что-то случилось, может, дочка что-то натворила, - улыбается юбиляр. - Это интересно, радостно. Никогда со мной подобного не случалось. Я даже в лотереях не выигрывал никогда".
20-миллионного пассажира определили при помощи компьютерной программы, которая вычислила, что он будет ехать в поезде №316 Адлер – Симферополь. На железнодорожном вокзале в крымской столице его встречали представители компании-перевозчика. Помимо сувениров, Илье вручили сертификат с 99% скидкой на проезд в поезде "Таврия" по любому направлению туда-обратно.
Начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов отметил, что, поезд №315/316 – один из самых популярных. Он ежедневно курсирует между Адлером и Симферополем. C начала 2025 года на нем перевезено 166,7 тысяч пассажиров.
А лидирует традиционно Москва – именно оттуда курсирует наибольшее количество поездов. Многие выбирают маршруты с возможностью комфортного совмещения с авиаперелетами. Так, пассажиры могут пересаживаться на рейсы в аэропортах Адлера, Минеральных Вод, а теперь и Владикавказа.
В летний период количество составов увеличивают: в этот сезон на крымские маршруты выйдут 21 поезд и 3 беспересадочные группы вагонов. География перевозок охватывает больше половины регионов России, а маршрутная сеть продолжает расширяться.
Первый поезд из Таганрога в Симферополь отправился в воскресенье 25 мая. Он делает остановку в Ростове-на-Дону, время в пути около 18-и часов. В состав включены купейные и плацкартные вагоны. Как подчеркивают в компании, состав может стать "палочкой-выручалочкой" для пассажиров из-за доступности билетов.
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