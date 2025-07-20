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Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди
Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди
В воскресенье вечером проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидают 1251 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T17:16
2025-07-20T17:35
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
очереди на крымском мосту
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидают 1251 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи очередь на проезд по транспортному переходу ожидают 354 транспортных средства, ожидание – около часа.В воскресенье днем проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидали 1173 автомобилей, утром 826 автомобилей стояли на въезд и 82 машины дожидались возможности проехать на выезд.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуЗапорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди
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крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, очереди на крымском мосту, новости крыма
Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди

В трехчасовой очереди к Крымскому мосту стоят 1251 автомобиль с двух сторон

17:16 20.07.2025 (обновлено: 17:35 20.07.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидают 1251 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 897 транспортных средств. Ожидание около трех часов", - сказано в сообщении.
Со стороны Керчи очередь на проезд по транспортному переходу ожидают 354 транспортных средства, ожидание – около часа.
В воскресенье днем проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидали 1173 автомобилей, утром 826 автомобилей стояли на въезд и 82 машины дожидались возможности проехать на выезд.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКерчьКерченский проливТаманьОчереди на Крымском мостуНовости Крыма
 
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