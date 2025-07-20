https://crimea.ria.ru/20250720/krymskiy-most-seychas---chislo-mashin-i-vremya-ozhidaniya-1148091353.html

Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди

Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Крымский мост сейчас - число машин и время ожидания в очереди

В воскресенье вечером проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидают 1251 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T17:16

2025-07-20T17:16

2025-07-20T17:35

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

керчь

керченский пролив

тамань

очереди на крымском мосту

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_c390167716262490b5cdcf335ac4e86d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье вечером проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидают 1251 автомобиль. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи очередь на проезд по транспортному переходу ожидают 354 транспортных средства, ожидание – около часа.В воскресенье днем проезда по Крымскому мосту по двум его сторонам ожидали 1173 автомобилей, утром 826 автомобилей стояли на въезд и 82 машины дожидались возможности проехать на выезд.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По данным статистики, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются со стороны Тамани по понедельникам и воскресеньям. Пятница и суббота тоже являются напряженными днями, а вот в середине недели прохождение досмотра занимает меньше всего времени, поскольку машин меньше.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как быстрее пройти досмотр на Крымском мостуЗапорожская область готова сотрудничать с Крымом в туристических проектахСухопутный коридор в Крым: как проходит досмотр и есть ли очереди

крымский мост

керчь

керченский пролив

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань, очереди на крымском мосту, новости крыма