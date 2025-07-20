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Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на оправление
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на оправление - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на оправление
Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 11 поездов из Крыма по прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, добавились задержки по... РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T16:45
2025-07-20T16:45
2025-07-20T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 11 поездов из Крыма по прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Задержки по техническим причинам"По техническим причинам ожидаются задержки по отправлению с начальных станций: №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20.07 – ориентировочное время задержки 1,5 часа", – сказано в сообщении.Кроме того, на два часа задерживаются поезда №473/474 Смоленск - Симферополь, отправлением 20 июля и №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 20 июля."Пассажирам придет смс-оповещение по номеру телефона, указанного при покупке", – проинформировали в компании.Задержки из-за ЧП в Ростовской областиТакже в пути следования по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" следующие в Крым. На два часа задерживается состав №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, на полтора – №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 19 числа, на час – поезда №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 19 июля и №315/316 Адлер - Симферополь, который также выезжал 19.07.Поезда с отправление 18 июля, следующие с опозданием из Крыма: на 10 часов – поезд №91/92 Севастополь - Москва, на 8,5 часов – №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, на 8 часов – Симферополь - Смоленск, на 7 часов – №173/174 Евпатория - Москва.Также опаздывают следующие составы отправлением 19 июля: №163/164 Феодосия - Москва и №27/28 Симферополь - Москва – на 5,5 часа, №17/18 Симферополь-Москва – на 5 часов, №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург и №179/180 Евпатория-Санкт- Петербург – задержка 4 часа, Поезд №67/68 Симферополь - Москва движется с опозданием на 3,5 часа."Время задержки в пути может измениться", - напоминают в пресс-службе.По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее. В 14 часов задерживались шесть поездов в Крым и четырнадцать – из Крыма.21 поезд опаздывали на пути следования в Крым и обратно накануне. Число задерживаемых поездов росло в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской областиПоезд Феодосия – Москва теперь ходит каждый деньКрым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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поезд, транспорт, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, крым, гранд сервис экспресс, новости крыма, новости
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути и на оправление
Три поезда в Крыму выйдут с задержкой и еще 11 задерживаются в пути из Крыма – ГСЭ
16:45 20.07.2025 (обновлено: 16:46 20.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Четыре пассажирских состава, следующих в Крым и 11 поездов из Крыма по прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Кроме того, добавились задержки по техническим причинам со станций отправления в Москве, Санкт-Петербурге и Смоленске. Об этом сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Задержки по техническим причинам
"По техническим причинам ожидаются задержки по отправлению с начальных станций: №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20.07 – ориентировочное время задержки 1,5 часа", – сказано в сообщении.
Кроме того, на два часа задерживаются поезда №473/474 Смоленск - Симферополь, отправлением 20 июля и №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 20 июля.
"Пассажирам придет смс-оповещение по номеру телефона, указанного при покупке", – проинформировали в компании.
Задержки из-за ЧП в Ростовской области
Также в пути следования по-прежнему задерживаются поезда "Таврия" следующие в Крым. На два часа задерживается состав №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20 июля, на полтора – №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 19 числа, на час – поезда №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 19 июля и №315/316 Адлер - Симферополь, который также выезжал 19.07.
Поезда с отправление 18 июля, следующие с опозданием из Крыма: на 10 часов – поезд №91/92 Севастополь - Москва, на 8,5 часов – №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, на 8 часов – Симферополь - Смоленск, на 7 часов – №173/174 Евпатория - Москва.
Также опаздывают следующие составы отправлением 19 июля: №163/164 Феодосия - Москва и №27/28 Симферополь - Москва – на 5,5 часа, №17/18 Симферополь-Москва – на 5 часов, №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург и №179/180 Евпатория-Санкт- Петербург – задержка 4 часа, Поезд №67/68 Симферополь - Москва движется с опозданием на 3,5 часа.
"Время задержки в пути может измениться", - напоминают в пресс-службе.
По состоянию на 10 часов утра из-за ЧП в Ростовской области задерживались восемь поездов
в Крым и 12 в обратных направлениях, сообщалось ранее. В 14 часов задерживались шесть поездов
в Крым и четырнадцать – из Крыма.
21 поезд опаздывали на пути следования в Крым и обратно накануне. Число задерживаемых поездов росло
в течение дня, время ожидания отправления также изменялось. Движение приостановили после атаки ВСУ падения обломков украинских беспилотников на железнодорожном перегоне в Ростовской области.
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