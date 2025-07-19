https://crimea.ria.ru/20250719/bolee-50-poezdov-zaderzhany-iz-za-padeniya-bpla-v-rostovskoy-oblasti-1148065828.html

Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области

Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области

Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T07:43

2025-07-19T07:43

2025-07-19T07:52

российские железные дороги (ржд)

новости

ростовская область

железная дорога

москва

воронеж

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, отметили в РЖД.И подчеркнули, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути, обеспечивают водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях пассажиров информируют смс-сообщениями.Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб.Для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд №229 – он отправится в 11:21 и проследует с остановками Грязи Воронежские, Мичуринск Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

москва

воронеж

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российские железные дороги (ржд), новости, ростовская область, железная дорога, москва, воронеж, беспилотник (бпла, дрон)