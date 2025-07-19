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Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области
Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области
Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T07:43
2025-07-19T07:43
2025-07-19T07:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, отметили в РЖД.И подчеркнули, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути, обеспечивают водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях пассажиров информируют смс-сообщениями.Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб.Для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд №229 – он отправится в 11:21 и проследует с остановками Грязи Воронежские, Мичуринск Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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российские железные дороги (ржд), новости, ростовская область, железная дорога, москва, воронеж, беспилотник (бпла, дрон)
Более 50 поездов задержаны из-за падения БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области задержаны более 50 поездов из-за падения БПЛА
07:43 19.07.2025 (обновлено: 07:52 19.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Из-за падения обломков БПЛА в Ростовской области задержаны более 50 поездов дальнего следования и отменен ряд пригородных электричек. Об этом сообщает официальный новостной канал РЖД.
"В связи с повреждением контактной сети из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. В настоящее время в пути следования задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек", – сказано в сообщении.
После обследования инфраструктуры железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети и делают все возможное для скорейшего возобновления движения, отметили в РЖД.
И подчеркнули, что пассажиров поездов, задерживающихся в пути, обеспечивают водой, свыше четырех часов – питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях пассажиров информируют смс-сообщениями.
Для координации работы по ликвидации последствий в РЖД действует оперативный штаб.
Для перевозки пассажиров, ожидающих посадку на станции Придача (Воронеж) в направлении Москвы, назначен дополнительный поезд №229 – он отправится в 11:21 и проследует с остановками Грязи Воронежские, Мичуринск Воронежский, Богоявленск, Александро-Невская, Ряжск, Рязань.
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