https://crimea.ria.ru/20250627/krym-upiraetsya-v-zhd-potolok-kak-rasshirit-provoznye-moschnosti-1147515090.html

Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности

Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Крым упирается в "ж/д потолок": как расширить провозные мощности

В Крыму ограниченная пропускная способность железнодорожной инфраструктуры, а часть билетов на поезда бронируют туроператоры для организованных туристов,... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T21:44

2025-06-27T21:44

2025-06-27T21:44

сергей ганзий

минкурортов крыма

алексей волков

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

поезд

поезд "таврия"

железные дороги крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня – РИА Новости Крым. В Крыму ограниченная пропускная способность железнодорожной инфраструктуры, а часть билетов на поезда бронируют туроператоры для организованных туристов, которые не всегда доезжают до полуострова. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.На сегодняшний день в Крым курсирует 21 поезд, ежедневно прибывают от 10 до 15 составов, большинство – из Москвы, а также три маршрута из Санкт-Петербурга. В целом крымские поезда охватывают более 200 станций в 46 регионах России, но возможности приема остаются ограниченными.Однако, по его словам, несмотря на ограничения, перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" предпринимает шаги по улучшению ситуации. По словам Ганзия, в рамках лизинговых программ забронированы все вагоны, которые производятся на российских заводах, чтобы увеличить провозные мощности и обновить составы.При этом министр называет одной из проблем выкуп значительной части билетов туроператорами. Это объясняет частые жалобы туристов на дефицит свободных мест – крупные компании заранее резервируют квоты для своих туров. Однако, если они не реализуются, места могут оставаться незаполненными, поясняет Ганзий.Тем не менее, полностью запретить туроператорам выкупать места невозможно. Ганзий подчеркивает, что именно эти компании организуют целевые поездки с гарантированным заселением в крымские объекты размещения.В свою очередь президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отметил, что с аналогичными проблемами стакиваются и другие южные регионы."Сегодня часть билетов выкупаются не в Крым и не из Крыма. Билеты покупают граждане России, которые едут из других регионов. Если вы посмотрите, например, билет из Керчи, Симферополь-Ростов или Симферополь-Краснодар, или Краснодар-Симферополь, в любом направлении вы увидите огромное количество билетов, которые находятся в свободной продаже", – рассказал он.Эксперт предложил рассмотреть альтернативу – развитие автобусных перевозок, особенно межрегиональных.Ранее компания-перевозчик сообщила РИА Новости Крым, что загрузка поездов в Крым на летний сезон составляет 70%, на нынешнюю глубину продаж реализовано 1,3 млн билетов. С 30 июня перевозчик наращивает рейсы поездов из Москвы в Феодосию. Периодичность курсирования увеличена до трех раз в четыре дня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в КрымВ Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия"Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ганзий, минкурортов крыма, алексей волков, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, логистика, мнения, новости крыма