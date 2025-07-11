https://crimea.ria.ru/20250711/vopreki-zasukhe-i-zamorozkam-kak-prokhodit-uborochnaya-kampaniya-v-krymu-1147874242.html

Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму

Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму

В Крыму обмолочено 287,8 тысяч га сельхозугодий, что составляет 51,9% от общего плана, сообщают в пресс-службе Госсовета РК по итогам выездного заседания... РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T12:28

2025-07-11T12:28

2025-07-11T12:29

новости

урожай зерновых культур

урожай в крыму

урожай

ход уборочной кампании в крыму

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0d/1141046639_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6095cd9214dfd3d5f5063600bfc6a363.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Крыму обмолочено 287,8 тысяч га сельхозугодий, что составляет 51,9% от общего плана, сообщают в пресс-службе Госсовета РК по итогам выездного заседания комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий.Согласно данным по состоянию на 9 июля, уже намолочено 571,8 тысяч тонн зерна. В общей сложности уборке подлежит 754,9 тысяч га, из которых 554,2 тысяч – под зерновыми и зернобобовыми культурами.Лидерами по объемам уборки являются Красногвардейский (70,1 тыс. га), Джанкойский (64,4 тыс. га), Ленинский (57,6 тыс. га) и Сакский (56,2 тыс. га) районы, уточняют в парламенте.Особое внимание на заседании было уделено виноградарской отрасли. За последние 10 лет благодаря мерам государственной поддержки в Крыму наблюдается уверенный рост по всем ключевым направлениям. Площадь виноградников увеличилась на 30% и достигла 22,7 тысяч га, площадь плодоносящих виноградников – на 17% (до 16,5 тыс. га). Валовый сбор вырос на 89% и составил 123 тысяч тонн, урожайность поднялась на 48%, достигнув 74 центнеров с гектара. Только за 2024 год было высажено 1744 га новых виноградников, подчеркнули в Госсовете.Отмечается рост производств коньяка на 64%, игристого вина на 77%, виноградного вина – в 3,3 раза, киноматериалов – в 3,2 раза."Возрождение и укрепление лидерства Крыма в виноградарстве и виноделии – стратегическое направление. В отличие от некоторых утраченных после развала СССР отраслей и предприятий виноделие активно набирает обороты в российском Крыму и имеет потенциал превзойти исторические достижения", – подчеркнул председатель крымского парламента Владимир Константинов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольский регион получит Минсельхоза РФ 738 миллионов рублей на закладку виноградников.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВ Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар винаКрымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, ход уборочной кампании в крыму, сельское хозяйство