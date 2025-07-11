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Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму
Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму - РИА Новости Крым, 11.07.2025
Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму
В Крыму обмолочено 287,8 тысяч га сельхозугодий, что составляет 51,9% от общего плана, сообщают в пресс-службе Госсовета РК по итогам выездного заседания... РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T12:28
2025-07-11T12:29
новости
урожай зерновых культур
урожай в крыму
урожай
ход уборочной кампании в крыму
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Крыму обмолочено 287,8 тысяч га сельхозугодий, что составляет 51,9% от общего плана, сообщают в пресс-службе Госсовета РК по итогам выездного заседания комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий.Согласно данным по состоянию на 9 июля, уже намолочено 571,8 тысяч тонн зерна. В общей сложности уборке подлежит 754,9 тысяч га, из которых 554,2 тысяч – под зерновыми и зернобобовыми культурами.Лидерами по объемам уборки являются Красногвардейский (70,1 тыс. га), Джанкойский (64,4 тыс. га), Ленинский (57,6 тыс. га) и Сакский (56,2 тыс. га) районы, уточняют в парламенте.Особое внимание на заседании было уделено виноградарской отрасли. За последние 10 лет благодаря мерам государственной поддержки в Крыму наблюдается уверенный рост по всем ключевым направлениям. Площадь виноградников увеличилась на 30% и достигла 22,7 тысяч га, площадь плодоносящих виноградников – на 17% (до 16,5 тыс. га). Валовый сбор вырос на 89% и составил 123 тысяч тонн, урожайность поднялась на 48%, достигнув 74 центнеров с гектара. Только за 2024 год было высажено 1744 га новых виноградников, подчеркнули в Госсовете.Отмечается рост производств коньяка на 64%, игристого вина на 77%, виноградного вина – в 3,3 раза, киноматериалов – в 3,2 раза."Возрождение и укрепление лидерства Крыма в виноградарстве и виноделии – стратегическое направление. В отличие от некоторых утраченных после развала СССР отраслей и предприятий виноделие активно набирает обороты в российском Крыму и имеет потенциал превзойти исторические достижения", – подчеркнул председатель крымского парламента Владимир Константинов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольский регион получит Минсельхоза РФ 738 миллионов рублей на закладку виноградников.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВ Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар винаКрымские вино и косметика выходят на новые иностранные рынки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, ход уборочной кампании в крыму, сельское хозяйство
Вопреки засухе и заморозкам: как проходит уборочная кампания в Крыму

Вопреки засухе и заморозкам в Крыму соберут не менее миллиона тонн зерна - власти

12:28 11.07.2025 (обновлено: 12:29 11.07.2025)
 
© ТГ-канал Алексей СмирновСельское хозяйство
Сельское хозяйство
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. В Крыму обмолочено 287,8 тысяч га сельхозугодий, что составляет 51,9% от общего плана, сообщают в пресс-службе Госсовета РК по итогам выездного заседания комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий.
Согласно данным по состоянию на 9 июля, уже намолочено 571,8 тысяч тонн зерна. В общей сложности уборке подлежит 754,9 тысяч га, из которых 554,2 тысяч – под зерновыми и зернобобовыми культурами.
Лидерами по объемам уборки являются Красногвардейский (70,1 тыс. га), Джанкойский (64,4 тыс. га), Ленинский (57,6 тыс. га) и Сакский (56,2 тыс. га) районы, уточняют в парламенте.

"Задействовано 1089 единиц техники. Ожидаемый урожай зерна - не менее 1,1 млн тонн, несмотря на засуху и заморозки", – рассказали в Госсовете.

Особое внимание на заседании было уделено виноградарской отрасли. За последние 10 лет благодаря мерам государственной поддержки в Крыму наблюдается уверенный рост по всем ключевым направлениям. Площадь виноградников увеличилась на 30% и достигла 22,7 тысяч га, площадь плодоносящих виноградников – на 17% (до 16,5 тыс. га). Валовый сбор вырос на 89% и составил 123 тысяч тонн, урожайность поднялась на 48%, достигнув 74 центнеров с гектара. Только за 2024 год было высажено 1744 га новых виноградников, подчеркнули в Госсовете.

"В Крыму работают 31 винодельческое предприятие, 26 – с собственной сырьевой базой. За 10 лет открылось восемь новых виноделен", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается рост производств коньяка на 64%, игристого вина на 77%, виноградного вина – в 3,3 раза, киноматериалов – в 3,2 раза.
"Возрождение и укрепление лидерства Крыма в виноградарстве и виноделии – стратегическое направление. В отличие от некоторых утраченных после развала СССР отраслей и предприятий виноделие активно набирает обороты в российском Крыму и имеет потенциал превзойти исторические достижения", – подчеркнул председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что севастопольский регион получит Минсельхоза РФ 738 миллионов рублей на закладку виноградников.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.
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НовостиУрожай зерновых культурУрожай в КрымуУрожайХод уборочной кампании в КрымуСельское хозяйство
 
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