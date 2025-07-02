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Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям
Крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T21:52
2025-07-02T21:43
радио "спутник в крыму"
режим чс
василий рогатин
сельское хозяйство
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельхозкультур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы полуострова.По его словам, у аграриев не возникнет сложностей при получении вышеперечисленных отсрочек и выплат."Предварительно, перед тем как был издан указ (о ЧС – ред.), работала комиссия, документы все подтверждены, теперь их надо просто подать. Никакой сложной процедуры нет", – заверил собеседник. И добавил, что перед властью стоит задача поддержать крымских сельхозпроизводителей. "Это важно, потому что следующий год, если не будет осадков, тоже может быть очень сложным", – подчеркнул председатель комитета Госсовета РК.Также Рогатин напомнил, что когда в июне был введен режим ЧС из-за заморозков, то пострадали, в основном, многолетние культуры – семечковые, косточковые культуры и орехоплодные. Очень пострадал миндальный орех.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах полуострова ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеПочки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозковКак наука Крыма развивается в условиях СВО и антироссийских санкций
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РИА Новости Крым
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режим чс, василий рогатин, сельское хозяйство, мнения
Режим ЧС из-за засухи в Крыму – для чего это нужно аграриям

В Крыму после введения режима ЧС аграрии получат отсрочки по кредитным обязательствам

21:52 02.07.2025
 
© РИА Новости . Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЗасохшие посевы ячменя. Архивное фото
Засохшие посевы ячменя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Андрей Архипов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства.
Зонами природной чрезвычайной ситуации, повлекшей за собой частичную или полную гибель сельхозкультур, объявлены Джанкойский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Нижнегорский, Раздольненский, Симферопольский и Черноморский районы полуострова.
"Этот указ необходим, чтобы сельхозпроизводители могли получить три вида поддержки. Первое – это вопрос о рассрочке по выплате кредитных платежей. Вторая позиция – это страховые платежи. Если страховка есть, человек получит страховые выплаты. И третья позиция – это отсрочка платежей за полученную в лизинг технику", – пояснил Рогатин.
По его словам, у аграриев не возникнет сложностей при получении вышеперечисленных отсрочек и выплат.
"Предварительно, перед тем как был издан указ (о ЧС – ред.), работала комиссия, документы все подтверждены, теперь их надо просто подать. Никакой сложной процедуры нет", – заверил собеседник. И добавил, что перед властью стоит задача поддержать крымских сельхозпроизводителей. "Это важно, потому что следующий год, если не будет осадков, тоже может быть очень сложным", – подчеркнул председатель комитета Госсовета РК.
Также Рогатин напомнил, что когда в июне был введен режим ЧС из-за заморозков, то пострадали, в основном, многолетние культуры – семечковые, косточковые культуры и орехоплодные. Очень пострадал миндальный орех.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах полуострова ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 – значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
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Заголовок открываемого материала
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