В пяти районах Крыма ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Крыму из-за весенних заморозков – Аксенов
15:53 10.06.2025 (обновлено: 16:06 10.06.2025)
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле – мае 2025 года комплекса опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
Организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций поручено минсельхозу Крыма, обеспечить их выполнение должны главы местных администраций, отметил Аксенов.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
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