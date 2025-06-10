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В пяти районах Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В пяти районах Крыма ввели режим ЧС
В пяти районах Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В пяти районах Крыма ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T15:53
2025-06-10T16:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций поручено минсельхозу Крыма, обеспечить их выполнение должны главы местных администраций, отметил Аксенов.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьЧем грозит Крыму глобальное потеплениеВ Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне
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В пяти районах Крыма ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Крыму из-за весенних заморозков – Аксенов

15:53 10.06.2025 (обновлено: 16:06 10.06.2025)
 
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с прохождением на территории Республики Крым в апреле – мае 2025 года комплекса опасных метеорологических явлений принято решение отнести сложившуюся в указанное время ситуацию к природной чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
Организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций поручено минсельхозу Крыма, обеспечить их выполнение должны главы местных администраций, отметил Аксенов.
27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.
По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
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