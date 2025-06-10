https://crimea.ria.ru/20250610/v-pyati-rayonakh-kryma-vveli-rezhim-chs--1147102958.html

В пяти районах Крыма ввели режим ЧС

В пяти районах Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В пяти районах Крыма ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T15:53

2025-06-10T15:53

2025-06-10T16:06

сергей аксенов

крым

режим чс

заморозки

урожай в крыму

урожай

новости крыма

срочные новости крыма

судак

белогорский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137422019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88c4cdfb0c936bf179bb28146a26190b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуаций поручено минсельхозу Крыма, обеспечить их выполнение должны главы местных администраций, отметил Аксенов.27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил РИА Новости Крым, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.По предварительным оценкам минсельхоза, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьЧем грозит Крыму глобальное потеплениеВ Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне

крым

судак

белогорский район

нижнегорский район

красногвардейский район

первомайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, режим чс, заморозки, урожай в крыму, урожай, новости крыма, срочные новости крыма, судак, белогорский район, нижнегорский район, красногвардейский район, первомайский район