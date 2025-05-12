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В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне
В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне
В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T15:04
2025-05-12T15:07
новости крыма
урожай в крыму
фрукты
орехи
крымская погода
денис кратюк
заморозки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.В начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%.На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности, аномально жарких летних сезонов, погода с ночными заморозками в апреле-мае является явлением необычным. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныВ Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дняРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
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новости крыма, урожай в крыму, фрукты, орехи, крымская погода, денис кратюк, заморозки
В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне

В Крыму из-за заморозков ожидается снижение урожая черешни и орехов на 15 процентов

15:04 12.05.2025 (обновлено: 15:07 12.05.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСбор урожая черешни
Сбор урожая черешни
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.

"На данный момент две волны заморозков, которые были в Крыму, больше всего отразились на орехоплодной и ранней группе косточковых. Прежде всего это (пострадали – ред.) миндаль, ранние сорта черешни и сливы", – сказал глава профильного ведомства.

По его словам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.
В начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%.
На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности, аномально жарких летних сезонов, погода с ночными заморозками в апреле-мае является явлением необычным. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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