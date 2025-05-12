https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-dve-volny-zamorozkov-udarili-po-orekham-i-chereshne-1146378529.html

В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне

В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне

В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T15:04

2025-05-12T15:04

2025-05-12T15:07

новости крыма

урожай в крыму

фрукты

орехи

крымская погода

денис кратюк

заморозки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Ранее в комментарии РИА Новости Крым замдиректора Научно-исследовательского института сельского хозяйства РК по научной работе, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко рассказала, что заморозки, которые в конце апреля и начале мая обрушились на Крым, а также отсутствие осадков могут неблагоприятно отразиться на будущем урожае как плодовых, так и зерновых культур.В начале апреля министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отмечал, что из-за апрельских морозов недобор урожая ранних сортов черешни и сливы может составить 30%.На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности, аномально жарких летних сезонов, погода с ночными заморозками в апреле-мае является явлением необычным. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныВ Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дняРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, урожай в крыму, фрукты, орехи, крымская погода, денис кратюк, заморозки