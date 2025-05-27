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В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая - РИА Новости Крым, 27.05.2025
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В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая
В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая - РИА Новости Крым, 27.05.2025
В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая
В четырех районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.Об этом сообщил РИА... РИА Новости Крым, 27.05.2025
2025-05-27T10:53
2025-05-27T11:02
крым
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денис кратюк
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.Об этом сообщил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Ранее председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин заявил, что режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. А глава минсельхоза Кратюк подчеркивал, что весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху.По предварительным оценкам, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания. В связи с этим он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, режим чс, заморозки, урожай в крыму, урожай, денис кратюк, сельское хозяйство
В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая

В четырех районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая

10:53 27.05.2025 (обновлено: 11:02 27.05.2025)
 
© РИА Новости Крымсады в Белгорском районе Крыма
сады в Белгорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.Об этом сообщил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
"В четырех районах Крыма введен режим ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая. Это - Нижнегорский, Красногвардейский, Советский и Белогорский районы", - сказал он.
Ранее председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин заявил, что режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. А глава минсельхоза Кратюк подчеркивал, что весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху.
По предварительным оценкам, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания. В связи с этим он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации.
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КрымНовости КрымаРежим ЧСЗаморозкиУрожай в КрымуУрожайДенис КратюкСельское хозяйство
 
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