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В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая

В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая - РИА Новости Крым, 27.05.2025

В четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая

В четырех районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.Об этом сообщил РИА... РИА Новости Крым, 27.05.2025

2025-05-27T10:53

2025-05-27T10:53

2025-05-27T11:02

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денис кратюк

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В четырех районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.Об этом сообщил РИА Новости Крым министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Ранее председатель Комитета Государственного совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин заявил, что режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. А глава минсельхоза Кратюк подчеркивал, что весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху.По предварительным оценкам, пострадали 3190 гектаров садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания. В связи с этим он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьМайские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныЗаморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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