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Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов

Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов - РИА Новости Крым, 23.05.2025

Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов

Аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии из-за заморозков и засухи, власти Крыма рассматривают возможность введения режима чрезвычайной... РИА Новости Крым, 23.05.2025

2025-05-23T18:10

2025-05-23T18:10

2025-05-23T18:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии из-за заморозков и засухи, власти Крыма рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху. В связи с этим министерство готовит документы для введения режима чрезвычайной ситуации."Весенняя аномальная температура в марте – до +28 с понижением температуры с последующими заморозками от 4 до 9 градусов – негативно сказалось на физиологию плодовых культур. В достаточно многих районах серьезная ситуация. В некоторых – находимся на стадии увядания. То есть мы понимаем, что некоторые поля у нас действительно будут списаны", – рассказал Кратюк.Антилидерами по пострадавшим виноградникам стали Бахчисарайский, Белогорский и Симферопольский районы. Подсчет потерь и анализ урожайности продолжаются.Министр подчеркнул, что введение режима ЧС – это не формальность, а необходимая мера, которая позволит активировать механизмы государственной поддержки, снизить нормативные отчетные требования для аграриев, отсрочить лизинговые платежи и наладить работу с банками по пересмотру условий кредитов, а также обосновать снижение урожайности на федеральном уровне и получить компенсации.Особое внимание уделят семеноводческим участкам и грядущей посевной компании в сложных погодных условиях, подчеркнул Кратюк."Семена должны быть крымскими, и мы обеспечим их производство", – отметил министр сельского хозяйства, говоря о важности подготовки к будущим посевам.Он также обратился к аграриям с призывом активно сотрудничать с профильными структурами, предоставлять точную информацию о потерях, правильно оформлять документы и не терять времени. Только в этом случае республике удастся получить федеральную поддержку в полном объеме.20 мая председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. По его данным, наибольшие повреждения отмечены в Красногвардейском, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах. На сегодняшний день больше всего потерь по косточковым культурам – абрикос, слива, ранний персик, орехоплодные, отметил специалист. При этом республика будет обеспечена зерновыми и овощными культурами, в частности за счет поставок из Херсонской области, так что дефицита не будет, заверил он. Окончательная картина будет известна в июне, когда обследования закончатся полностью, добавил Рогатин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьМинсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозковВ Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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