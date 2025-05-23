https://crimea.ria.ru/20250523/zamorozki-v-krymu-povredili-28-tysyach-ga-zernovykh-i-bolee-3-tysyach-ga-sadov-1146664002.html
Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов - РИА Новости Крым, 23.05.2025
Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
Аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии из-за заморозков и засухи, власти Крыма рассматривают возможность введения режима чрезвычайной... РИА Новости Крым, 23.05.2025
2025-05-23T18:10
2025-05-23T18:10
2025-05-23T18:13
крым
минсельхоз крыма
заморозки
урожай зерновых культур
урожай в крыму
урожай
режим чс
сельское хозяйство
денис кратюк
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137422150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af3363e8c93801267c48ab53562c3c17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии из-за заморозков и засухи, власти Крыма рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его словам, весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху. В связи с этим министерство готовит документы для введения режима чрезвычайной ситуации."Весенняя аномальная температура в марте – до +28 с понижением температуры с последующими заморозками от 4 до 9 градусов – негативно сказалось на физиологию плодовых культур. В достаточно многих районах серьезная ситуация. В некоторых – находимся на стадии увядания. То есть мы понимаем, что некоторые поля у нас действительно будут списаны", – рассказал Кратюк.Антилидерами по пострадавшим виноградникам стали Бахчисарайский, Белогорский и Симферопольский районы. Подсчет потерь и анализ урожайности продолжаются.Министр подчеркнул, что введение режима ЧС – это не формальность, а необходимая мера, которая позволит активировать механизмы государственной поддержки, снизить нормативные отчетные требования для аграриев, отсрочить лизинговые платежи и наладить работу с банками по пересмотру условий кредитов, а также обосновать снижение урожайности на федеральном уровне и получить компенсации.Особое внимание уделят семеноводческим участкам и грядущей посевной компании в сложных погодных условиях, подчеркнул Кратюк."Семена должны быть крымскими, и мы обеспечим их производство", – отметил министр сельского хозяйства, говоря о важности подготовки к будущим посевам.Он также обратился к аграриям с призывом активно сотрудничать с профильными структурами, предоставлять точную информацию о потерях, правильно оформлять документы и не терять времени. Только в этом случае республике удастся получить федеральную поддержку в полном объеме.20 мая председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин в комментарии РИА Новости Крым сообщил, что режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков. По его данным, наибольшие повреждения отмечены в Красногвардейском, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах. На сегодняшний день больше всего потерь по косточковым культурам – абрикос, слива, ранний персик, орехоплодные, отметил специалист. При этом республика будет обеспечена зерновыми и овощными культурами, в частности за счет поставок из Херсонской области, так что дефицита не будет, заверил он. Окончательная картина будет известна в июне, когда обследования закончатся полностью, добавил Рогатин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьМинсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозковВ Крыму две волны заморозков ударили по орехам и черешне
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137422150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30576620b182e898b3ea0eba18946796.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минсельхоз крыма, заморозки, урожай зерновых культур, урожай в крыму, урожай, режим чс, сельское хозяйство, денис кратюк, новости крыма
Заморозки в Крыму повредили 28 тысяч га зерновых и более 3 тысяч га садов
Минсельхоз Крыма заявил о критической ситуации в аграрном секторе из-за заморозков
18:10 23.05.2025 (обновлено: 18:13 23.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Аграрный сектор полуострова находится в критическом состоянии из-за заморозков и засухи, власти Крыма рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом в прямом эфире на своей странице в соцсети ВКонтакте заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
По его словам, весна 2025 года принесла с собой не только три волны заморозков, но и почвенную и атмосферную засуху. В связи с этим министерство готовит документы для введения режима чрезвычайной ситуации.
"Весенняя аномальная температура в марте – до +28 с понижением температуры с последующими заморозками от 4 до 9 градусов – негативно сказалось на физиологию плодовых культур. В достаточно многих районах серьезная ситуация. В некоторых – находимся на стадии увядания. То есть мы понимаем, что некоторые поля у нас действительно будут списаны", – рассказал Кратюк.
Он привел данные: до 18% недобор урожая овощей открытого грунта и винограда по сравнению с 2024 годом, 3190 гектаров садов пострадали от весенних заморозков, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тысяч гектаров зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания, многие участки будут списаны из-за нулевой урожайности.
Антилидерами по пострадавшим виноградникам стали Бахчисарайский, Белогорский и Симферопольский районы. Подсчет потерь и анализ урожайности продолжаются.
Министр подчеркнул, что введение режима ЧС – это не формальность, а необходимая мера, которая позволит активировать механизмы государственной поддержки, снизить нормативные отчетные требования для аграриев, отсрочить лизинговые платежи и наладить работу с банками по пересмотру условий кредитов, а также обосновать снижение урожайности на федеральном уровне и получить компенсации.
Особое внимание уделят семеноводческим участкам и грядущей посевной компании в сложных погодных условиях, подчеркнул Кратюк.
"Семена должны быть крымскими, и мы обеспечим их производство", – отметил министр сельского хозяйства, говоря о важности подготовки к будущим посевам.
Он также обратился к аграриям с призывом активно сотрудничать с профильными структурами, предоставлять точную информацию о потерях, правильно оформлять документы и не терять времени. Только в этом случае республике удастся получить федеральную поддержку в полном объеме.
20 мая председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин в комментарии РИА Новости Крым сообщил
, что режим ЧС может быть введен в Крыму для частичного возмещения аграриям в связи с потерей части урожая из-за засухи и заморозков.
По его данным, наибольшие повреждения отмечены в Красногвардейском, Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Бахчисарайском районах.
На сегодняшний день больше всего потерь по косточковым культурам – абрикос, слива, ранний персик, орехоплодные, отметил специалист. При этом республика будет обеспечена зерновыми и овощными культурами, в частности за счет поставок из Херсонской области, так что дефицита не будет, заверил он. Окончательная картина будет известна в июне, когда обследования закончатся полностью, добавил Рогатин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: