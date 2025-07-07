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Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму
Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму
Весенние заморозки и засуха могут снизить урожай винограда в Крыму, хотя в полной мере оценивать ущерб еще рано. О том, как непогода отразится на качестве ягод... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T20:28
2025-07-07T20:04
эксклюзивы риа новости крым
виноделие в крыму
виноградники крыма
мнения
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Весенние заморозки и засуха могут снизить урожай винограда в Крыму, хотя в полной мере оценивать ущерб еще рано. О том, как непогода отразится на качестве ягод и ждать ли повышения цен на виноград и вино, РИА Новости Крым рассказали эксперты отрасли.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.Количество и качество"Степень поражения разная, зависит от географии участков. По количеству потери будут, поскольку виноградники ослаблены весенними заморозками. Во многих случаях есть поражения центральной почки. Когда центральная почка вымерзает, гроздь хуже качеством. Но все же качество оценивать рано. Это зависит от многих факторов", – говорит крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин.По его словам, качество урожая виноделам предстоит оценить перед его сбором. Эксперты рассчитывают на продолжительную мягкую осень – в этом случае ягоды наберут силу и успеют вызреть. По количеству, хотя потери и ожидаются, в целом по Крыму ситуацию могут скомпенсировать молодые посадки.Молодые виноградникиПо словам главы крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофея Месеняшина, активная перезакладка виноградников – результат большой помощи виноградарям со стороны Республики и федерального центра. При этом, по его мнению, пока потери оценивать рано и по молодым, и по старым участкам.Оценивая состояние молодых и старых насаждений, крымский винодел Павел Швец констатирует: новые участки есть не во всех хозяйствах. Так, по его словам, самый молодой виноградник на его предприятии высажен в 2018 году. Именно этот участок пострадал от весенней непогоды наименее, но в целом по хозяйству потери велики.Цены на вино и виноград"Из-за поздних весенних заморозков на некоторых сортах мы потеряли до 90% урожая. Потом в мае был град, который еще кое-что добил, а сейчас еще и засуха. Мы в этом году сделаем вина на 30-40% меньше от того, что делаем обычно. Ну и, конечно, придется как-то регулировать ценой", – продолжает Швец.Другие эксперты также прогнозируют рост цены. Но в первую очередь это зависит даже не от урожая, а связано с общим ростом инфляции. По мнению Месеняшина, рост может составить в районе 10%, Захарьин дает более пессимистичный прогноз."Недостаток рабочей силы очень увеличивает расходы на заработную плату, а новые посадки требовали много рабочей силы. Техника тоже в основном подорожала. В среднем, предполагаю, цена винограда поднимется процентов на 20", – прогнозирует эксперт.Рост цены на виноград провоцирует удорожание виноматериала, а значит, натуральное, не "порошковое" вино – именно такое производят крымские виноделы – тоже станет пропорционально дороже, считают эксперты. При этом все они обещают: качество вина хуже не станет, поскольку потребитель выбирает крымский продукт именно за его высокие характеристики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар винаКрым опережает Кубань по винному туризму - АСИВ Крыму проведут инвентаризацию виноградников – Россельхознадзор
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виноделие в крыму, виноградники крыма, мнения, урожай в крыму
Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в Крыму

Как весенние заморозки и засуха в Крыму повлияли на урожай винограда

20:28 07.07.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале
Виноградная лоза и вино в бокале - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Весенние заморозки и засуха могут снизить урожай винограда в Крыму, хотя в полной мере оценивать ущерб еще рано. О том, как непогода отразится на качестве ягод и ждать ли повышения цен на виноград и вино, РИА Новости Крым рассказали эксперты отрасли.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. До этого, в июне, был введен режим ЧС из-за заморозков.

Количество и качество

"Степень поражения разная, зависит от географии участков. По количеству потери будут, поскольку виноградники ослаблены весенними заморозками. Во многих случаях есть поражения центральной почки. Когда центральная почка вымерзает, гроздь хуже качеством. Но все же качество оценивать рано. Это зависит от многих факторов", – говорит крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин.
По его словам, качество урожая виноделам предстоит оценить перед его сбором. Эксперты рассчитывают на продолжительную мягкую осень – в этом случае ягоды наберут силу и успеют вызреть. По количеству, хотя потери и ожидаются, в целом по Крыму ситуацию могут скомпенсировать молодые посадки.
"В этом году вступает в плодоношение большое количество молодых посадок. Они всегда более плодоносные, поэтому по итогу может оказаться, что, несмотря на потери по старым участкам, в итоге за счет молодых получим урожай даже больше", – рассчитывает винодел.
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Молодые виноградники

По словам главы крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофея Месеняшина, активная перезакладка виноградников – результат большой помощи виноградарям со стороны Республики и федерального центра. При этом, по его мнению, пока потери оценивать рано и по молодым, и по старым участкам.

"Только сейчас закончилось цветение и только сейчас виноградари начнут считать первые цифры по урожайности. Еще как минимум полтора месяца, и они могут повернуть ситуацию, как в одну, так и в другую сторону. Но, однозначно, и засуха, и заморозки окажут влияние. Вопрос только в размере, но раньше середины августа мы этот размер не узнаем", – говорит Месеняшин.

Оценивая состояние молодых и старых насаждений, крымский винодел Павел Швец констатирует: новые участки есть не во всех хозяйствах. Так, по его словам, самый молодой виноградник на его предприятии высажен в 2018 году. Именно этот участок пострадал от весенней непогоды наименее, но в целом по хозяйству потери велики.
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Цены на вино и виноград

"Из-за поздних весенних заморозков на некоторых сортах мы потеряли до 90% урожая. Потом в мае был град, который еще кое-что добил, а сейчас еще и засуха. Мы в этом году сделаем вина на 30-40% меньше от того, что делаем обычно. Ну и, конечно, придется как-то регулировать ценой", – продолжает Швец.
Другие эксперты также прогнозируют рост цены. Но в первую очередь это зависит даже не от урожая, а связано с общим ростом инфляции. По мнению Месеняшина, рост может составить в районе 10%, Захарьин дает более пессимистичный прогноз.
"Недостаток рабочей силы очень увеличивает расходы на заработную плату, а новые посадки требовали много рабочей силы. Техника тоже в основном подорожала. В среднем, предполагаю, цена винограда поднимется процентов на 20", – прогнозирует эксперт.
Рост цены на виноград провоцирует удорожание виноматериала, а значит, натуральное, не "порошковое" вино – именно такое производят крымские виноделы – тоже станет пропорционально дороже, считают эксперты. При этом все они обещают: качество вина хуже не станет, поскольку потребитель выбирает крымский продукт именно за его высокие характеристики.
"Отечественное вино все больше набирает популярность и завоевывает полку. Все коллеги отрасли ощущают рост спроса. За последние 3-5 лет – примерно вдвое. На материке очень сильно потребление растет. И это диктует именно качество крымского продукта", – констатирует Месеняшин.
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