https://crimea.ria.ru/20250707/v-sevastopole-poyavitsya-krupneyshiy-v-rossiyskom-prichernomore-terruar-vina-1147769301.html
В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина
В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина
Почти половина всех винодельческих хозяйств Севастополя объединится в самый крупный в российском Причерноморье винный терруар. Об этом сообщил сооснователь... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T13:17
2025-07-07T13:17
2025-07-07T12:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Почти половина всех винодельческих хозяйств Севастополя объединится в самый крупный в российском Причерноморье винный терруар. Об этом сообщил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.По словам предпринимателя, общая площадь виноградников участников проекта, среди которых преимущественно малые винодельни, составит приблизительно 800 гектаров.Терруар будет располагаться на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек.Николаев убежден, что терруар в Севастополе станет еще одним притягательным местом для туристов и узнаваемой винодельческой локацией.Предпринимателям предстоит разработать общие правила ведения хозяйства, архитектурный код территории и туристические маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников Вкусный Крым: чем знаменит полуостров Крым опережает Кубань по винному туризму - АСИ
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В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина
В Крыму более 20 винодельческих хозяйств создадут самый крупный терруар в Причерноморье
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Почти половина всех винодельческих хозяйств Севастополя объединится в самый крупный в российском Причерноморье винный терруар. Об этом сообщил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
"Более 20 винодельческих хозяйств договорились объединиться в самый крупный терруар российского Причерноморья. Терруар объединит общими правилами и географическим позиционированием почти половину всех винодельческих хозяйств Севастополя", - цитирует Николаева РИА Новости.
По словам предпринимателя, общая площадь виноградников участников проекта, среди которых преимущественно малые винодельни, составит приблизительно 800 гектаров.
Терруар будет располагаться на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек.
Николаев убежден, что терруар в Севастополе станет еще одним притягательным местом для туристов и узнаваемой винодельческой локацией.
Предпринимателям предстоит разработать общие правила ведения хозяйства, архитектурный код территории и туристические маршруты.
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