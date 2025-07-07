https://crimea.ria.ru/20250707/v-sevastopole-poyavitsya-krupneyshiy-v-rossiyskom-prichernomore-terruar-vina-1147769301.html

В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина

В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар вина

Почти половина всех винодельческих хозяйств Севастополя объединится в самый крупный в российском Причерноморье винный терруар. Об этом сообщил сооснователь... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T13:17

2025-07-07T13:17

2025-07-07T12:55

виноделие в крыму

виноградники

виноградники крыма

виноделие

николаев

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/11/1118626471_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0e9576ac9f8be4eb6febaa7b3970065f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Почти половина всех винодельческих хозяйств Севастополя объединится в самый крупный в российском Причерноморье винный терруар. Об этом сообщил сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.По словам предпринимателя, общая площадь виноградников участников проекта, среди которых преимущественно малые винодельни, составит приблизительно 800 гектаров.Терруар будет располагаться на территории плато Кара-Тау и долины реки Бельбек.Николаев убежден, что терруар в Севастополе станет еще одним притягательным местом для туристов и узнаваемой винодельческой локацией.Предпринимателям предстоит разработать общие правила ведения хозяйства, архитектурный код территории и туристические маршруты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников Вкусный Крым: чем знаменит полуостров Крым опережает Кубань по винному туризму - АСИ

николаев

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, виноделие, николаев, крым, новости крыма