https://crimea.ria.ru/20250616/sevastopol-poluchit-pochti-740-millionov-rubley-na-zakladku-vinogradnikov-1147260101.html

Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников

Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников

На закладку виноградников севастопольский регион получит от Минсельхоза 738 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T15:39

2025-06-16T15:39

2025-06-16T15:39

севастополь

михаил развожаев

владимир путин (политик)

политика

россия

виноделие в крыму

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виноградники крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На закладку виноградников севастопольский регион получит от Минсельхоза 738 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также, по его словам, в проекте "Терруар", который объединяет всех виноделов региона, сегодня насчитывается уже 43 участника.В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе-герое.Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Севастополе пересчитают виноградникиВ Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов

https://crimea.ria.ru/20250603/byudzhet-sevastopolya--skolko-gorod-zarabotal-i-potratil-za-god-1146904371.html

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