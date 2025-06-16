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Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников
Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников
На закладку виноградников севастопольский регион получит от Минсельхоза 738 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T15:39
2025-06-16T15:39
севастополь
михаил развожаев
владимир путин (политик)
политика
россия
виноделие в крыму
виноградники
виноградники крыма
экономика
минсельхоз рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На закладку виноградников севастопольский регион получит от Минсельхоза 738 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Также, по его словам, в проекте "Терруар", который объединяет всех виноделов региона, сегодня насчитывается уже 43 участника.В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе-герое.Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнесВ Севастополе пересчитают виноградникиВ Севастополе выделят гранты на строительство глэмпингов
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севастополь, михаил развожаев, владимир путин (политик), политика, россия, виноделие в крыму, виноградники, виноградники крыма, экономика, минсельхоз рф, новости севастополя
Севастополь получит почти 740 миллионов рублей на закладку виноградников

Севастополь получит 738 миллионов рублей на закладку виноградников

15:39 16.06.2025
 
© РИА Новости КрымВиноградники
Виноградники - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. На закладку виноградников севастопольский регион получит от Минсельхоза 738 миллионов рублей. Об этом в ходе рабочей встречи доложил президенту России Владимиру Путину губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Хотел сказать про нашу изюминку – развитие винодельческой отрасли. Наверное, это сегодня самый главный вклад именно в рост доходов компаний. Благодаря постоянной поддержке федерального центра в этом году 738 миллионов запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза", - сказал Развожаев.
Также, по его словам, в проекте "Терруар", который объединяет всех виноделов региона, сегодня насчитывается уже 43 участника.
В ходе рабочей встречи с губернатором Севастополя Путин отметил хорошие показатели роста промышленного производства и строительного сектора в городе-герое.
Ранее власти Севастополя сообщали, что за последние десять лет предприятия виноградарско-винодельческой отрасли региона поучили 2,5 миллиарда рублей господдержки.
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СевастопольМихаил РазвожаевВладимир Путин (политик)ПолитикаРоссияВиноделие в КрымуВиноградникиВиноградники КрымаЭкономикаМинсельхоз РФНовости Севастополя
 
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