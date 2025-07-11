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Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают Киев

Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают Киев - РИА Новости Крым, 11.07.2025

Двуличие Польши: чтят память жертв укронацистов и поддерживают Киев

Польша учреждает 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T12:02

2025-07-11T12:02

2025-07-11T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июля – РИА Новости Крым. Польша учреждает 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, но продолжает поддерживать Киев. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Речь идет о преступлениях, произошедших на восточных землях Второй Речи Посполитой. По словам Косачева, этот шаг отражает внутренний конфликт польской политики, которая с одной стороны официально признает и помнит трагедии прошлого, а с другой активно поддерживает киевский режим.Вице-спикер Совфеда отметил, что польские власти пытаются совмещать эти противоречивые позиции, и вспомнил слова экс-президента Польши Анджея Дуды о том, что президент Украины Владимир Зеленский не знал о Волынской трагедии, пока ему об этом не рассказали. По мнению Косачева, это отражает сложный выбор украинского лидера между незнанием истории и сознательным прославлением преступников.Сенатор подчеркнул, что такая политика Польши свидетельствует о том, что действия Варшавы продиктованы не принципами памяти или справедливости, а прагматичными политическими интересами. По его словам, закон об учреждении дня памяти направлен на сплочение населения и отвлечение от внутренних проблем, а поддержка Украины с ее спорным руководством обусловлена политической необходимостью.В заключение Константин Косачев отметил, что политика Польши демонстрирует, как стремление к "ублажению" даже не собственных, а чужих интересов может привести к потере национальной идентичности.Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*Почему НАТО не хочет принимать Украину в свой составПроблемы Брюсселя и Киева: чего ждать от нового президента Польши

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, волынская резня, история, политика, новости сво, в мире, новости, константин косачев, мнения