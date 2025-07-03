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Почему НАТО не хочет принимать Украину в свой состав

Почему НАТО не хочет принимать Украину в свой состав - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Почему НАТО не хочет принимать Украину в свой состав

Украина и без членства в НАТО исполняет роль тарана против России, поэтому принимать ее в состав альянса Запад не видит никакой необходимости. Такое мнение... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T22:35

2025-07-03T22:35

2025-07-03T22:35

украина

европейский союз (ес)

николай азаров

в мире

мнения

политика

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Украина и без членства в НАТО исполняет роль тарана против России, поэтому принимать ее в состав альянса Запад не видит никакой необходимости. Такое мнение высказал экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.В этой ситуации Североатлантический блок ничем не рискует, и находясь как будто в стороне, поставляет деньги и вооружение Киеву, отметил бывший украинский премьер.По словам политика, если бы Запад захотел принять Украину в состав НАТО, он бы давным-давно это сделал, как произошло с Прибалтикой, Польшей и другими странами.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что принятие Украины в НАТО является угрозой безопасности для России. Глава государства 21 июня заявил, что для завершения конфликта необходимо возвращение к пунктам декларации о независимости, где говорится, что у Украины должен быть внеблоковый и безъядерный статус.Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что руководство альянса не обещало Киеву членство в блоке как часть мирного соглашения по урегулированию конфликта. По его словам, членство Украины в НАТО – вопрос "на более долгосрочную перспективу".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине заявили о полной остановке поставок оружия из США Нас "кинули": Путин ответил на угрозы НАТО в адрес России Серьезный враг России: эксперт оценил итоги саммита НАТО в Гааге

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, европейский союз (ес), николай азаров, в мире, мнения, политика, нато