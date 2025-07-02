Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
Президент Польши подписал закон о национальным Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского государства.
"Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики", – сказано в сообщении.
Соответствующее решение ранее принял сейм Польши.
Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.
Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.
Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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