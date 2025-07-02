https://crimea.ria.ru/20250702/prezident-polshi-podpisal-zakon-o-dne-pamyati-zhertv-genotsida-oun-i-upa-1147657658.html

Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T21:16

2025-07-02T21:16

2025-07-02T21:16

новости

польша

анджей дуда

волынская резня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/76/1111037652_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_ba9b83716db7f1f982a1c611e38b710f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского государства.Соответствующее решение ранее принял сейм Польши.Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕСПольша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне

польша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, польша, анджей дуда, волынская резня