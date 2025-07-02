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Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости Крым, 02.07.2025
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Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА* - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*
Действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T21:16
2025-07-02T21:16
новости
польша
анджей дуда
волынская резня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского государства.Соответствующее решение ранее принял сейм Польши.Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.* Экстремистские организации, запрещенные в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Апогей Волынской резни: кровавое воскресенье 11 июля 1943 года"Любимая жена Вашингтона": кто заблокирует Украине вступление в НАТО и ЕСПольша хочет землю - историк о требованиях к Киеву по Волынской резне
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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РИА Новости Крым
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60
новости, польша, анджей дуда, волынская резня
Президент Польши подписал закон о Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

Президент Польши подписал закон о национальным Дне памяти жертв геноцида ОУН* и УПА*

21:16 02.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарш памяти жертв Волынской резни в Польше
Марш памяти жертв Волынской резни в Польше - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Действующий президент Польши Анджей Дуда подписал закон об объявлении национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* (запрещенные в РФ экстремистские организации). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского государства.
"Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля национального дня памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Польской Республики", – сказано в сообщении.
Соответствующее решение ранее принял сейм Польши.
Власти Польши готовятся к переговорному процессу по Украине и для этого все ярче "подсвечивают" позицию народа относительно Волынской резни, а также возрождения нынешним Киевом нацизма и бандеровской идеологии. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Аналогичное мнение также высказывал политолог Андрей Никифоров, который заявил, что даже на осквернение памятника жертвам Волынской резни в польском Вроцлаве Варшава ответит молчанием. Причиной того, что Польша умышленно закрывает глаза на многое, что творит Киев, – желание участвовать в разделе остатков территории Украины по итогам конфликта, считает эксперт.
Также вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский ранее предположил, что Польша в конечном итоге найдет удобный момент, чтобы заставить Киев признать вину в Волынской резне, а затем может использовать это в качестве повода воплотить свои территориальные амбиции.
Трактовка Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* – один из самых сложных вопросов в взаимоотношениях между Польшей и Украиной. Варшава утверждает, что массовые убийства совершались в 1939 – 1945 годах сторонниками этих организаций против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов, и рассматривает это как военное преступление и геноцид.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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НовостиПольшаАнджей ДудаВолынская резня
 
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