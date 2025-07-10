https://crimea.ria.ru/20250710/v-krymu-planiruyut-sobrat-bolee-750-tysyach-ga-zernovykh-kultur-v-2025-godu-1147864139.html

В Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 году

В Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 году - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 году

В Крыму в этом году планируют собрать 755 тысяч га урожая зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день уже убрано больше 280 тысяч га ранних культур. Об РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T17:58

2025-07-10T17:58

2025-07-10T18:03

владимир константинов

урожай

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют собрать 755 тысяч га урожая зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день уже убрано больше 280 тысяч га ранних культур. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его информации, всего по итогам уборочной кампании, несмотря на последствия сложных погодных условий, с которыми столкнулся полуостров, планируется убрать не менее одного миллиона тонн зерна. Этот объем урожая полностью покроет потребности республики.Константинов отметил также, что в российском Крыму, активно поддерживают аграриев. "С 2015 по 2024 год на субсидии субъектам виноградарства было выделено 4,85 миллиардов рублей бюджетных средств. Занимаемся импортозамещением. Наша продукция выходит на рынки регионов России, вытесняя западную. Для нас это важно", – заявил председатель Госсовета республики.Ранее сообщалось, что севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования и другие цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской Америки Чем грозит Крыму глобальное потеплениеАграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, урожай, урожай зерновых культур, урожай в крыму, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет)