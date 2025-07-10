В Крыму планируют собрать более 750 тысяч га зерновых культур в 2025 году
Константинов: в Крыму соберут 755 тысяч га урожая зерновых и зернобобовых культур
17:58 10.07.2025 (обновлено: 18:03 10.07.2025)
© ТГ-канал Алексей СмирновСельское хозяйство
© ТГ-канал Алексей Смирнов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году планируют собрать 755 тысяч га урожая зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день уже убрано больше 280 тысяч га ранних культур. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"В этом году планируется к уборке около 755 тысяч га зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день наши аграрии убрали 287,8 тысяч га ранних культур, намолотили 571,8 тысяч тонн зерна", – сказано в сообщении.
По его информации, всего по итогам уборочной кампании, несмотря на последствия сложных погодных условий, с которыми столкнулся полуостров, планируется убрать не менее одного миллиона тонн зерна. Этот объем урожая полностью покроет потребности республики.
"Что касается виноградарства, у нас много крупных инвесторов, и это вселяет оптимизм, определяет перспективу отрасли, которую мы смогли сохранить после развала СССР", – подчеркнул спикер крымского парламента.
Константинов отметил также, что в российском Крыму, активно поддерживают аграриев.
"С 2015 по 2024 год на субсидии субъектам виноградарства было выделено 4,85 миллиардов рублей бюджетных средств. Занимаемся импортозамещением. Наша продукция выходит на рынки регионов России, вытесняя западную. Для нас это важно", – заявил председатель Госсовета республики.
Ранее сообщалось, что севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования и другие цели.
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