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В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи - РИА Новости Крым, 03.07.2025
В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
Крымские аграрии убрали уже порядка 150 тысяч гектаров зерновых культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T08:16
2025-07-03T08:16
2025-07-03T07:52
урожай в крыму
урожай зерновых культур
радио "спутник в крыму"
василий рогатин
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Крымские аграрии убрали уже порядка 150 тысяч гектаров зерновых культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, отметив, что из-за почвенной засухи урожайность относительно небольшая, ниже, чем в прошлом и позапрошлом годах.При этом он отметил, что окончательные итоги подводить пока рано, это следует делать уже по результатам окончания уборочной страды."Сейчас идет уборка только ячменя. Уже начинаем приступать к уборке пшеницы. Зерно есть. Когда оно будет в закромах, тогда и будем подводить итоги", - сказал он, выразив надежду, что никаких проблем с зерном в этом году не будет и Крым достойно выйдет из этой сложной ситуации.По его словам, любая чрезвычайная ситуация подсказывает, как из нее выйти и какие задачи перед собой поставить, чтобы предусмотреть возможные аналогичные сложности в будущем.Также крымские аграрии переориентируются на засухоустойчивые культуры, что даже в зоне рискованного земледелия позволят получать неплохие урожаи, отметил Рогатин.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства. Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в девяти муниципалитетах Херсонской области из-за недостаточного уровня осадков за последние полгода.10 июня режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. 11 июня в десяти муниципальных районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лавандыУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу
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В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи
В Крыму аграрии убрали уже порядка 150 тысяч гектаров зерновых культур
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым
. Крымские аграрии убрали уже порядка 150 тысяч гектаров зерновых культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым"
рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, отметив, что из-за почвенной засухи урожайность относительно небольшая, ниже, чем в прошлом и позапрошлом годах.
"Началась уборочная страда. Из 756 тысяч гектаров зерновых убрано порядка 150 тысяч гектаров. Урожайность небольшая, ниже прошлого года. Намолочено порядка 300 тысяч тонн. Это меньше, чем на такую же дату 2024 года. При этом мы надеемся, что урожай зерна, который необходим для потребностей жителей Республики Крым, будет получен - мы потребляем порядка 900 тысяч тонн", - рассказал Рогатин.
При этом он отметил, что окончательные итоги подводить пока рано, это следует делать уже по результатам окончания уборочной страды.
"Сейчас идет уборка только ячменя. Уже начинаем приступать к уборке пшеницы. Зерно есть. Когда оно будет в закромах, тогда и будем подводить итоги", - сказал он, выразив надежду, что никаких проблем с зерном в этом году не будет и Крым достойно выйдет из этой сложной ситуации.
По его словам, любая чрезвычайная ситуация подсказывает, как из нее выйти и какие задачи перед собой поставить, чтобы предусмотреть возможные аналогичные сложности в будущем.
"Уже сделаны выводы в минсельхозе о том, что необходимо уделить внимание севооборотам, парам (пар в земледелии — вспаханное поле, оставляемое на одно лето незасеянным - ред.), чтобы их было больше, чтобы по ним высевать зерновые культуры, и получать лучший урожай в условиях засухи", - пояснил он.
Также крымские аграрии переориентируются на засухоустойчивые культуры, что даже в зоне рискованного земледелия позволят получать неплохие урожаи, отметил Рогатин.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ
главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства. Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен
в девяти муниципалитетах Херсонской области из-за недостаточного уровня осадков за последние полгода.
10 июня режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в пяти регионах Крыма
из-за майских заморозков, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. 11 июня в десяти муниципальных районах Ростовской области
ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе.
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