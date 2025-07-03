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В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи

В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи - РИА Новости Крым, 03.07.2025

В Крыму идет уборочная: что будет с урожаем зерновых из-за засухи

Крымские аграрии убрали уже порядка 150 тысяч гектаров зерновых культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T08:16

2025-07-03T08:16

2025-07-03T07:52

урожай в крыму

урожай зерновых культур

радио "спутник в крыму"

василий рогатин

сельское хозяйство

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Крымские аграрии убрали уже порядка 150 тысяч гектаров зерновых культур. Об этом в эфире радио "Спутник в Крым" рассказал председатель комитета Госсовета РК по аграрной политике и развитию сельских территорий Василий Рогатин, отметив, что из-за почвенной засухи урожайность относительно небольшая, ниже, чем в прошлом и позапрошлом годах.При этом он отметил, что окончательные итоги подводить пока рано, это следует делать уже по результатам окончания уборочной страды."Сейчас идет уборка только ячменя. Уже начинаем приступать к уборке пшеницы. Зерно есть. Когда оно будет в закромах, тогда и будем подводить итоги", - сказал он, выразив надежду, что никаких проблем с зерном в этом году не будет и Крым достойно выйдет из этой сложной ситуации.По его словам, любая чрезвычайная ситуация подсказывает, как из нее выйти и какие задачи перед собой поставить, чтобы предусмотреть возможные аналогичные сложности в будущем.Также крымские аграрии переориентируются на засухоустойчивые культуры, что даже в зоне рискованного земледелия позволят получать неплохие урожаи, отметил Рогатин.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте регионального правительства. Ранее режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в девяти муниципалитетах Херсонской области из-за недостаточного уровня осадков за последние полгода.10 июня режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. 11 июня в десяти муниципальных районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лавандыУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуНа масло и варенье: в Крыму убирают эфиромасличную розу

https://crimea.ria.ru/20250702/takoy-zasukhi-v-krymu-ne-bylo-50-let--uchenye-1147649518.html

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