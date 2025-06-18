https://crimea.ria.ru/20250618/rezhim-chs-vveden-v-chasti-khersonskoy-oblasti-1147308763.html

Режим ЧС введен в части Херсонской области

Режим ЧС введен в части Херсонской области - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Режим ЧС введен в части Херсонской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в девяти муниципалитетах Херсонской области из-за недостаточного уровня осадков за последние полгода,... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T10:36

2025-06-18T10:36

2025-06-18T10:36

режим чс

засуха

херсонская область

сельское хозяйство

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в девяти муниципалитетах Херсонской области из-за недостаточного уровня осадков за последние полгода, сообщает в среду в пресс-службе администрации региона.Уточняется, что зона чрезвычайной ситуации определена в Геническом, Нижнесерогозском, Алешкинском, Каховском, Ивановском, Чаплынском, Новотроицком, Верхнерогачикском и Великолепетихском муниципальных округах."Введение режима чрезвычайной ситуации позволит оценить объем ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области аномальным природным явлением и принять оптимальные решения для ликвидации его последствий", - уточнили в пресс-службе.По данным администрации, предварительно, почвенная засуха уже привела к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 50 тысяч гектаров.10 июня режим чрезвычайной ситуации регионального характера был объявлен в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. 11 июня в десяти муниципальных районах Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Урожай косточковых после заморозков в Крыму – чего ожидатьУборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

режим чс, засуха, херсонская область, сельское хозяйство, новости, новые регионы россии