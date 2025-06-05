https://crimea.ria.ru/20250605/uborochnaya-kampaniya-zernovykh-i-zernobobovykh-startovala-v-krymu-1146972591.html

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму - РИА Новости Крым, 05.06.2025

Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в Крыму

В Крыму началась уборочная кампания озимого сева зерновых и зернобобовых урожая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T16:48

2025-06-05T16:48

2025-06-05T16:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму началась уборочная кампания озимого сева зерновых и зернобобовых урожая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза Крыма.В министерстве уточнили, что из 544,56 тысяч га озимые зерновые составляют 493,22 тысячи га. Это больше площади озимых зерновых культур под урожай 2024 года. Показатель превышен на 59,63 тысяч га (в 2024 году – 433,59 тысяч га).При этом в министерстве подчеркнули, что годовая потребность Республики Крым в зерне составляет порядка 900 тысяч тонн.Ранее министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк заявил, что посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков.Также в Крыму уже более недели на плантациях убирают эфиромасличную розу. Больше всего розовых плантаций на полуострове – в Бахчисарайском, Белогорском районах и в Алуште. Общая площадь многолетних эфиромасличных насаждений в Крыму превысила 1 400 гектаров, из них около 110 га – розы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым полностью обеспечен хлебом – властиВ четырех районах Крыма ввели ЧС из-за гибели части урожая Аксенов встретился с руководителями сельхозпредприятий Крыма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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