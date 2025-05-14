https://crimea.ria.ru/20250514/minselkhoz-kryma-rasskazal-o-sostoyanii-ozimykh-posle-zamorozkov-1146435329.html

Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков

Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков

Посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T18:56

2025-05-14T18:56

2025-05-14T18:56

денис кратюк

урожай

урожай зерновых культур

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крым

минсельхоз крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его информации в этом году посевные площади пшеницы, ячменя и рапса составили более 500 тысяч гектаров. Несмотря на сложные погодные условия в начале сезона, большая часть посевов развивается в пределах нормы.Ранее сообщалось, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. В этом году ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныПочему в Крыму дорогой картофельКрым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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