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Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков
Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков
Посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T18:56
2025-05-14T18:56
2025-05-14T18:56
денис кратюк
урожай
урожай зерновых культур
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Посевы озимых культур в крымских полях находятся в удовлетворительном состоянии после весенних заморозков. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.По его информации в этом году посевные площади пшеницы, ячменя и рапса составили более 500 тысяч гектаров. Несмотря на сложные погодные условия в начале сезона, большая часть посевов развивается в пределах нормы.Ранее сообщалось, что в Крыму две волны весенних заморозков сильнее всего отразилась на орехоплодных культурах, черешне и сливе. В этом году ожидается до 15% снижения урожайности по этим культурам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причиныПочему в Крыму дорогой картофельКрым получил свыше 2,4 млрд рублей на сельское хозяйство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков
В Крыму посевы озимых культур находятся в удовлетворительном состоянии после заморозков