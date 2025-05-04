https://crimea.ria.ru/20250504/mayskie-zamorozki-v-krymu-vpervye-za-50-let-udivlyayut--prichiny-1146177015.html

Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причины

Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причины - РИА Новости Крым, 04.05.2025

Майские заморозки в Крыму впервые за 50 лет удивляют – причины

На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности аномально жарких летних сезонов, заморозки в Крыму в мае являются явлением необычным. Об этом РИА Новости Крым, 04.05.2025

2025-05-04T07:03

2025-05-04T07:03

2025-05-04T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На фоне процессов, связанных с глобальным потеплением, в частности аномально жарких летних сезонов, заморозки в Крыму в мае являются явлением необычным. Об этом РИА Новости Крым сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные климатические системы" Института перспективных исследований СевГУ Владислав Евстигнеев.Ночные заморозки на почве в Крыму наблюдаются с 1 мая. Накануне гидрометцентр предупреждал, что заморозки в степных и предгорных районах сохранятся еще на сутки. А 3 мая в республиканском Главке МЧС России объявили очередное штормовое предупреждение из-за заморозков до -2 градусов в воскресенье, 4 мая."Заморозки в мае, конечно, относительно редкое событие в Крыму, но не уникальное. За последние 50-60 лет отмечались отдельные события, особенно в первой декаде мая, с низкими температурами на почве и воздухе. На почве до –2 и даже до ­–4 были случаи. Все в зависимости от района и метеорологической станции, на которой проводятся измерения", – сказал Евстигнеев.Так, например, в Джанкое, для которого абсолютный минимум в мае составляет минус 2 градуса, согласно наблюдениям, отмечался в 1988, 1999 и 2007 годах, то есть в последний раз 18 лет назад, отметил Евстигнеев. А в Симферополе, по его словам, самой поздней за последние пятьдесят лет датой заморозков является 7 мая.Однако в Крыму за последние 10–15 лет очень четко наблюдается тенденция к потеплению, и майские заморозки в теплый период выглядят необычно, считает он.По словам специалиста, заморозки в Крыму в последний месяц весны несут риски негативного влияния на растительность, прежде всего на фруктовые деревья, и частично на виноградники.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский предупредил, что в связи с глобальным изменением климата Крым может сталкиваться с сильными ливневыми паводками, несмотря на общее снижение количества осадков.А доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев высказал мнение, что в Крыму на фоне потепления участятся катастрофические атмосферные явления, которые будут активизировать прочие процессы, например геоморфологические – оползни и обвалы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеИзменение климата усиливает риск ливневых паводков в КрымуМир стоит на пороге шестого массового вымирания – эксперт из США в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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