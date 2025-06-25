https://crimea.ria.ru/20250625/my-rabotaem-serpom-v-krymu-startuet-uborka-lavandy-1147493597.html

"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды

"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды - РИА Новости Крым, 25.06.2025

"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды

Здесь работают в основном с сортом лаванды "Рекорд" селекции Никитского ботсада, который хорошо себя зарекомендовал, неприхотлив в уходе и имеет высокое... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T18:16

2025-06-25T18:16

2025-06-25T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Здесь работают в основном с сортом лаванды "Рекорд" селекции Никитского ботсада, который хорошо себя зарекомендовал, неприхотлив в уходе и имеет высокое содержание масла. Об этом, показывая корреспонденту РИА Новости Крым лавандовое поле, рассказывает заместитель главного агронома Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода Роман Малышко. Это демонстрационный питомник, здесь полгектара, высаженные для экскурсий и фотосессий. Всего же у предприятия под лавандой порядка пяти гектаров.Эфир любит солнцеВ Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. В отличие от степных полей, где уборка цветов происходит тракторным способом – очесовым (когда срезают только цветочки), на горных плантациях люди все чаще трудятся вручную – срезают растения серпом. К работе приступают ближе к полудню: чем раскаленнее воздух, тем больше эфирного масла в сырье, объясняет Малышко.Он показывает, как правильно орудовать серпом, срезая пучок лаванды. Важно все делать не только быстро, но и аккуратно, чтобы не раздражать пчел, которые тоже здесь трудятся - собирают нектар. Чуть поодаль, за полем, их пасека.Бережно срезанную лаванду тут же отправляют на завод, который находится в шаговой доступности. Здесь производят не только эфирное масло и гидролат, но косметику на их основе, мыло, гели для душа, делают уникальные чайные сборы и варят варенье в ассортименте. А также вяжут лаванду в пучки: если букетик на 12 часов отправить в специальный сушильный шкаф, то он станет отличным крымским сувениром.Китайцы выбирают крымский крем с лавандойЭфиромасличный завод в Алуште работает с 1922 года. В советское время предприятие было лидером по производству эфирных масел розы и лаванды. И, кстати, здесь до сих пор растут розовые кусты, высаженные еще при СССР. После распада Союза завод унаследовал технологии переработки и бесценный опыт культивирования эфироносных культур в условиях ландшафтных особенностей крымского побережья, отмечают на предприятии.Общая площадь сельскохозяйственных угодий завода - больше пяти тысяч гектаров. Выращивают не только лаванду, но и розу, розмарин, шалфей, иссоп и кориандр.Крыму нужно больше саженцевТот факт, что на предприятии в Алуште виден мощнейший рывок с точки зрения питомниководства, отмечает и министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк. "Они (в питомнике совхоза-завода - ред.) выращивают саженцы, которые в поле растут полгода-год, всего за два-три месяца", - сказал он, отметил, что в перспективе это коснется не только лаванды, но и других культур, которыми славится Крым.По его словам, самой большой проблемой для любого эфиромасличного парфюмерно-косметического кластера является сырьевая база. Но за последние пять-шесть лет в Крыму наблюдается активный рост традиционных для региона эфиромасличных культур.Министр уточнил, что господдержка эфиромасличной отрасли оказывается с 2020 года. В этом году на эти цели предусмотрено 15 млн рублей - средства пойдут на закладку новых насаждений: сельхозпредприятиям компенсируется 80% стоимости закладки новых гектаров. Также планируют высадить 38 гектаров лаванды и розы."Если говорить про это предприятие (Алуштинский совхоз-завод - ред.), то поддержка составила 135 миллионов рублей. Проблемным для предприятия оставался вопрос техники. И было принято решение из республиканских средств выделить на технику, которая связана с эфиромасличным производством, порядка 129 миллионов рублей, а также около пяти миллионов - на закладку новых эфироносов", - сообщил профильный министр.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок. Для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними. Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти векПервую в России органическую лаванду вырастили в КрымуВ Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля

https://crimea.ria.ru/20241018/edinstvennye-v-rossii-plantatsii-gornoy-lavandy-nakhodyatsya-v-gorakh-kryma-1141199633.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, лаванда, эфиромасличные культуры, производство, производство в крыму, новости крыма, видео