"Мы работаем серпом": в Крыму стартует уборка лаванды
В Крыму стартует уборка лаванды узколистной
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Здесь работают в основном с сортом лаванды "Рекорд" селекции Никитского ботсада, который хорошо себя зарекомендовал, неприхотлив в уходе и имеет высокое содержание масла. Об этом, показывая корреспонденту РИА Новости Крым лавандовое поле, рассказывает заместитель главного агронома Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода Роман Малышко.
Это демонстрационный питомник, здесь полгектара, высаженные для экскурсий и фотосессий. Всего же у предприятия под лавандой порядка пяти гектаров.
Эфир любит солнце
В Крыму лавандовые поля раскинулись на территории Бахчисарайского, Белогорского, Ленинского, Симферопольского районов, а также под Алуштой. В отличие от степных полей, где уборка цветов происходит тракторным способом – очесовым (когда срезают только цветочки), на горных плантациях люди все чаще трудятся вручную – срезают растения серпом. К работе приступают ближе к полудню: чем раскаленнее воздух, тем больше эфирного масла в сырье, объясняет Малышко.
"У нас хороший показатель - 50 центнеров с гектара. Этот сезон обещает быть удачным, так как дожди были", - говорит замглавного агронома.
Он показывает, как правильно орудовать серпом, срезая пучок лаванды. Важно все делать не только быстро, но и аккуратно, чтобы не раздражать пчел, которые тоже здесь трудятся - собирают нектар. Чуть поодаль, за полем, их пасека.
Бережно срезанную лаванду тут же отправляют на завод, который находится в шаговой доступности. Здесь производят не только эфирное масло и гидролат, но косметику на их основе, мыло, гели для душа, делают уникальные чайные сборы и варят варенье в ассортименте. А также вяжут лаванду в пучки: если букетик на 12 часов отправить в специальный сушильный шкаф, то он станет отличным крымским сувениром.
© РИА Новости КрымКрымская лаванда
© РИА Новости Крым
Крымская лаванда
Китайцы выбирают крымский крем с лавандой
"Наша продукция есть не только в Крыму и на материке, но и за рубежом – у нас контракты с Узбекистаном, Казахстаном. Сейчас с Китаем работаем", - рассказывает заместитель гендиректора по производству Артур Шехов. И уточняет: китайцы покупают не сырье, а натуральную крымскую косметику - кремы, мыло, гели для душа.
Эфиромасличный завод в Алуште работает с 1922 года. В советское время предприятие было лидером по производству эфирных масел розы и лаванды. И, кстати, здесь до сих пор растут розовые кусты, высаженные еще при СССР. После распада Союза завод унаследовал технологии переработки и бесценный опыт культивирования эфироносных культур в условиях ландшафтных особенностей крымского побережья, отмечают на предприятии.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий завода - больше пяти тысяч гектаров. Выращивают не только лаванду, но и розу, розмарин, шалфей, иссоп и кориандр.
© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
© РИА Новости Крым
Производство крымской косметики
Крыму нужно больше саженцев
"Мы раскорчевываем те поля, что были при Советском Союзе в собственности совхоза-завода. Также у нас есть технология устроенного разведения саженцев. На территории завода, в поселке Лаванда, который мы сейчас восстанавливаем, установили так называемую вертикальную ферму. Все максимально роботизировано. Сейчас мы ее запускаем, вводим в эксплуатацию", - рассказывает Шехов.
Тот факт, что на предприятии в Алуште виден мощнейший рывок с точки зрения питомниководства, отмечает и министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк.
"Они (в питомнике совхоза-завода - ред.) выращивают саженцы, которые в поле растут полгода-год, всего за два-три месяца", - сказал он, отметил, что в перспективе это коснется не только лаванды, но и других культур, которыми славится Крым.
© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
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Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
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Производство крымской косметики
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© РИА Новости КрымКрымская лаванда
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Крымская лаванда
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© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
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Производство крымской косметики
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Крымская лаванда
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Производство крымской косметики
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© РИА Новости КрымКрымская лаванда
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Крымская лаванда
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПроизводство крымской косметики
8 из 8
Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
1 из 8
Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
2 из 8
Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
3 из 8
Крымская лаванда
© РИА Новости Крым
4 из 8
Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
5 из 8
Крымская лаванда
© РИА Новости Крым
6 из 8
Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
7 из 8
Крымская лаванда
© РИА Новости Крым
8 из 8
Производство крымской косметики
© РИА Новости Крым
По его словам, самой большой проблемой для любого эфиромасличного парфюмерно-косметического кластера является сырьевая база. Но за последние пять-шесть лет в Крыму наблюдается активный рост традиционных для региона эфиромасличных культур.
"Около 1,5 тысячи гектаров в Крыму засеяны эфиромасличными культурами. Из них 800 гектаров заняты лавандой, и это львиная доля, что отрадно", - отметил он.
Министр уточнил, что господдержка эфиромасличной отрасли оказывается с 2020 года. В этом году на эти цели предусмотрено 15 млн рублей - средства пойдут на закладку новых насаждений: сельхозпредприятиям компенсируется 80% стоимости закладки новых гектаров. Также планируют высадить 38 гектаров лаванды и розы.
"Если говорить про это предприятие (Алуштинский совхоз-завод - ред.), то поддержка составила 135 миллионов рублей. Проблемным для предприятия оставался вопрос техники. И было принято решение из республиканских средств выделить на технику, которая связана с эфиромасличным производством, порядка 129 миллионов рублей, а также около пяти миллионов - на закладку новых эфироносов", - сообщил профильный министр.
Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия. С 2014 года к ней появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок. Для развития отрасли предпринимаются различные региональные меры поддержки. Возмещаются затраты на закладку новых полей и уход за ними.
Ранее сообщалось, что созданные в Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крыма (НИИСХ РК) эфиромасличные культуры отличаются повышенным содержанием эфирных масел и оригинальным компонентным составом.
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