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В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе

В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе - РИА Новости Крым, 11.06.2025

В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе

В десяти муниципальных районах Ростовской области с 10 июня ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе. Такое распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь, РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T09:35

2025-06-11T09:35

2025-06-11T09:49

ростовская область

режим чс

засуха

урожай

сельское хозяйство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В десяти муниципальных районах Ростовской области с 10 июня ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе. Такое распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь, сказано на официальном портале правительства области.По оценке специалистов, с 18 мая на территории Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов наблюдается уменьшение запасов продуктивной влаги в почве.По словам Слюсаря, введение режима ЧС позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить выплаты. Накануне стало известно, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за майских заморозков объявлен в пяти регионах Крыма. Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуЧем грозит Крыму глобальное потеплениеРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, режим чс, засуха, урожай, сельское хозяйство, новости