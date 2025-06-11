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В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе - РИА Новости Крым, 11.06.2025
В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
В десяти муниципальных районах Ростовской области с 10 июня ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе. Такое распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь, РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T09:35
2025-06-11T09:35
2025-06-11T09:49
ростовская область
режим чс
засуха
урожай
сельское хозяйство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В десяти муниципальных районах Ростовской области с 10 июня ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе. Такое распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь, сказано на официальном портале правительства области.По оценке специалистов, с 18 мая на территории Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов наблюдается уменьшение запасов продуктивной влаги в почве.По словам Слюсаря, введение режима ЧС позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить выплаты. Накануне стало известно, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за майских заморозков объявлен в пяти регионах Крыма. Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уборочная кампания зерновых и зернобобовых стартовала в КрымуЧем грозит Крыму глобальное потеплениеРанняя ягода: как весенние морозы в Крыму повлияли на стоимость клубники
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ростовская область, режим чс, засуха, урожай, сельское хозяйство, новости
В 10 районах Ростовской области ввели ЧС по засухе
В 10 муниципалитетах Ростовской области ввели режим ЧС по засухе
09:35 11.06.2025 (обновлено: 09:49 11.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В десяти муниципальных районах Ростовской области с 10 июня ввели режим чрезвычайной ситуации по засухе. Такое распоряжение подписал глава региона Юрий Слюсарь, сказано на официальном портале правительства области.
По оценке специалистов, с 18 мая на территории Азовского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Зерноградского, Октябрьского, Семикаракорского, Сальского, Цимлянского и Чертковского районов наблюдается уменьшение запасов продуктивной влаги в почве.
"Предварительно от почвенной засухи пострадали посевы на площади порядка 60 тысяч гектаров. Общая посевная площадь в Ростовской области составляет 4,9 млн гектаров", – сказано в сообщении.
По словам Слюсаря, введение режима ЧС позволит застраховавшим посевы хозяйствам получить выплаты.
Накануне стало известно, что режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за майских заморозков объявлен в пяти регионах Крыма
. Зоной ЧС определены территории городского округа Судак, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
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