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Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки

Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки - РИА Новости Крым, 03.07.2025

Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки

Севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования... РИА Новости Крым, 03.07.2025

2025-07-03T21:48

2025-07-03T21:48

2025-07-03T21:36

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

поддержка аграриев

субсидии

господдержка

виноградники

сады

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования и другие цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Среди наиболее значимых поддержанных проектов: закладка персикового сада, закладка виноградников, приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие пчеловодства, перечислил Развожаев.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщил, что Крыму на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. В целом, как заявил министр, на поддержку аграрной отрасли в 2025 году выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств получат виноградари и садоводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, поддержка аграриев , субсидии, господдержка, виноградники, сады