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Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки - РИА Новости Крым, 03.07.2025
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Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки
Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки - РИА Новости Крым, 03.07.2025
Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки
Севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования... РИА Новости Крым, 03.07.2025
2025-07-03T21:48
2025-07-03T21:36
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
поддержка аграриев
субсидии
господдержка
виноградники
сады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования и другие цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Среди наиболее значимых поддержанных проектов: закладка персикового сада, закладка виноградников, приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие пчеловодства, перечислил Развожаев.Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщил, что Крыму на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. В целом, как заявил министр, на поддержку аграрной отрасли в 2025 году выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств получат виноградари и садоводы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу В Крыму засеяли яровыми более 260 тысяч гектаров Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, поддержка аграриев , субсидии, господдержка, виноградники, сады
Аграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки

В Севастополе выделили аграриям более 700 миллионов рублей господдержки

21:48 03.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВыращивание огурцов
Выращивание огурцов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Севастопольские аграрии с начала года получили более 700 миллионов рублей государственных субсидий на закладку садов и виноградников, приобретение оборудования и другие цели. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"С начала этого года на получение субсидий в Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка поступило более 110 заявок, по результатам рассмотрения которых 42 предприятия получили финансовую поддержку суммарно в 712 миллионов рублей", – проинформировал губернатор.

Среди наиболее значимых поддержанных проектов: закладка персикового сада, закладка виноградников, приобретение оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, развитие пчеловодства, перечислил Развожаев.
Ранее министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк сообщил, что Крыму на помощь растениеводам в 2025 году выделено 840 миллионов рублей. Из них 484 миллиона предназначены на поддержку закладки многолетних насаждений. В целом, как заявил министр, на поддержку аграрной отрасли в 2025 году выделено 2,5 миллиарда рублей субсидий, и около половины этих средств получат виноградари и садоводы.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПоддержка аграриевСубсидииГосподдержкаВиноградникиСады
 
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