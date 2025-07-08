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Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное

Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное

Андрей Никитин назначен новым министром транспорта России. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность введения новых... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T22:53

2025-07-08T22:53

2025-07-08T22:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Андрей Никитин назначен новым министром транспорта России. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность введения новых санкций против России. Пентагон направляет Украине дополнительное оборонительное вооружение. В Крыму отремонтировали разрушенные "штормом века" набережные. Владелец крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков рассказал подробности нападения на него льва.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Назначение Никитина министром транспортаВо вторник Госдума на пленарном заседании утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Позже соответствующий указ о его назначении на данную должность подписал президент России Владимир Путин.В ходе общения с журналистами новый глава ведомства отметил, что решение проблем с коллапсами в аэропортах, возникающими из-за введения ограничений по безопасности, станет одним из приоритетных направлений работы Минтранса. По его словам, Росавиация уже подготовила определенные предложения по решению этой проблемы Усиление санкций США против РоссииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что он "очень решительно" рассматривает перспективу принятия Конгрессом новых санкций против России. При этом окончательное решение по данному вопросу, по словам американского лидера, будет полностью зависеть от его собственной воли.Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".Новая военная помощь Украине от СШАОфициальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что по указанию президента США Дональда Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. Эту информацию подтвердил сам Трамп в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.Восстановление набережных в КрымуВ Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Восстановленные объекты расположены в Алуште, Ялте и Николаевском сельском поселении Симферопольского района.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, площадь восстановленных набережных составила более 54 тысяч квадратных метров, а площадь пляжей в результате проведенных работ увеличилась более чем на 70%. На восстановление набережных в Крыму было выделено 4,6 миллиарда рублей.Заявления Зубкова после нападения на него льваПострадавший в результате нападения льва владелец парка "Тайган" в Крыму Олег Зубков провел пресс-конференцию после выписки из больницы. Хозяин парка заявил, что все произошедшее с ним является исключительно его виной. Он рассказал, что пошел закрывать калитку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо хищникам.По словам владельца "Тайгана", хищник повредил ему позвонки, трахею, крупные вены и грудные мышцы. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже. Тем не менее, Зубков заявил, что в скором времени снова собирается зайти ко львам в клетку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250708/syrskiy-priznal-ugrozhayuschey-dlya-vsu-obstanovku-srazu-na-4-kh-napravleniyakh-1147804851.html

https://crimea.ria.ru/20250708/smeshnye-obemy-oruzhiya-ukrainskoe-lobbi-v-ssha-proigralo-izrailskomu-1147812232.html

https://crimea.ria.ru/20250708/eto-u-nikh-semeynoe-kak-zhivet-semya-svyaschennika-v-krymskom-sele-1147768733.html

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