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Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное
Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное
Андрей Никитин назначен новым министром транспорта России. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность введения новых... РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T22:53
2025-07-08T22:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Андрей Никитин назначен новым министром транспорта России. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность введения новых санкций против России. Пентагон направляет Украине дополнительное оборонительное вооружение. В Крыму отремонтировали разрушенные "штормом века" набережные. Владелец крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков рассказал подробности нападения на него льва.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Назначение Никитина министром транспортаВо вторник Госдума на пленарном заседании утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Позже соответствующий указ о его назначении на данную должность подписал президент России Владимир Путин.В ходе общения с журналистами новый глава ведомства отметил, что решение проблем с коллапсами в аэропортах, возникающими из-за введения ограничений по безопасности, станет одним из приоритетных направлений работы Минтранса. По его словам, Росавиация уже подготовила определенные предложения по решению этой проблемы Усиление санкций США против РоссииПрезидент США Дональд Трамп заявил, что он "очень решительно" рассматривает перспективу принятия Конгрессом новых санкций против России. При этом окончательное решение по данному вопросу, по словам американского лидера, будет полностью зависеть от его собственной воли.Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".Новая военная помощь Украине от СШАОфициальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что по указанию президента США Дональда Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. Эту информацию подтвердил сам Трамп в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.Восстановление набережных в КрымуВ Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Восстановленные объекты расположены в Алуште, Ялте и Николаевском сельском поселении Симферопольского района.Как отметил глава республики Сергей Аксенов, площадь восстановленных набережных составила более 54 тысяч квадратных метров, а площадь пляжей в результате проведенных работ увеличилась более чем на 70%. На восстановление набережных в Крыму было выделено 4,6 миллиарда рублей.Заявления Зубкова после нападения на него льваПострадавший в результате нападения льва владелец парка "Тайган" в Крыму Олег Зубков провел пресс-конференцию после выписки из больницы. Хозяин парка заявил, что все произошедшее с ним является исключительно его виной. Он рассказал, что пошел закрывать калитку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо хищникам.По словам владельца "Тайгана", хищник повредил ему позвонки, трахею, крупные вены и грудные мышцы. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже. Тем не менее, Зубков заявил, что в скором времени снова собирается зайти ко львам в клетку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250708/syrskiy-priznal-ugrozhayuschey-dlya-vsu-obstanovku-srazu-na-4-kh-napravleniyakh-1147804851.html
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Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное

Новый глава Минтранса и подробности от Олега Зубкова о нападении льва – главное за день

22:53 08.07.2025
 
© ТГ-канал Олега ЗубковаВладелец парка львов "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка львов Тайган Олег Зубков
© ТГ-канал Олега Зубкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Андрей Никитин назначен новым министром транспорта России. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень решительно" рассматривает возможность введения новых санкций против России. Пентагон направляет Украине дополнительное оборонительное вооружение. В Крыму отремонтировали разрушенные "штормом века" набережные. Владелец крымского парка львов "Тайган" Олег Зубков рассказал подробности нападения на него льва.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Назначение Никитина министром транспорта

Во вторник Госдума на пленарном заседании утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Позже соответствующий указ о его назначении на данную должность подписал президент России Владимир Путин.
В ходе общения с журналистами новый глава ведомства отметил, что решение проблем с коллапсами в аэропортах, возникающими из-за введения ограничений по безопасности, станет одним из приоритетных направлений работы Минтранса. По его словам, Росавиация уже подготовила определенные предложения по решению этой проблемы

Усиление санкций США против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень решительно" рассматривает перспективу принятия Конгрессом новых санкций против России. При этом окончательное решение по данному вопросу, по словам американского лидера, будет полностью зависеть от его собственной воли.
Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".
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Сырский признал угрожающей для ВСУ обстановку сразу на 4-х направлениях

Новая военная помощь Украине от США

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что по указанию президента США Дональда Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. Эту информацию подтвердил сам Трамп в ходе заседания своего кабинета в Белом доме.
"Мы отправляем некоторые оборонительные вооружения Украине. И я одобрил это", - сказал он, но не уточнил номенклатуру этих поставок.
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"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому

Восстановление набережных в Крыму

В Крыму завершен ремонт 24 берегоукрепительных сооружений общей протяженностью более восьми километров, которые пострадали в результате "шторма века" в ноябре 2023 года. Восстановленные объекты расположены в Алуште, Ялте и Николаевском сельском поселении Симферопольского района.
Как отметил глава республики Сергей Аксенов, площадь восстановленных набережных составила более 54 тысяч квадратных метров, а площадь пляжей в результате проведенных работ увеличилась более чем на 70%. На восстановление набережных в Крыму было выделено 4,6 миллиарда рублей.
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19:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Заявления Зубкова после нападения на него льва

Пострадавший в результате нападения льва владелец парка "Тайган" в Крыму Олег Зубков провел пресс-конференцию после выписки из больницы. Хозяин парка заявил, что все произошедшее с ним является исключительно его виной. Он рассказал, что пошел закрывать калитку вольера у одного из львов, параллельно раскидывая мясо хищникам.
"Под мостом сидел лев и ел. Я нарушил расстояние, которое должно быть гораздо больше, чем я себе позволил, потому что мне мешала ограда. Я этой калиткой спровоцировал его, и он напал на меня, показав злость и агрессию", — рассказал Зубков.
По словам владельца "Тайгана", хищник повредил ему позвонки, трахею, крупные вены и грудные мышцы. Он отметил, что схватка со львом могла закончиться гораздо хуже. Тем не менее, Зубков заявил, что в скором времени снова собирается зайти ко львам в клетку.
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21:15
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Заголовок открываемого материала
22:53Новый глава Минтранса РФ и признание Зубкова о нападении льва: главное
22:36Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино
22:13Шторм обрушился на Подмосковье
21:57"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскому
21:35Пострадавший при массированной атаке дронов на ЛНР умер в больнице
21:15Звезды кино закрыли фестиваль "Алые паруса" в Артеке
20:52Ребенок ранен при обстреле Шебекино
20:40У трассы Саки – Евпатория в Крыму горит сухая трава
20:26Трамп высказался о введении новых санкций против России
20:09Крымский мост сейчас – актуальные данные по очередям и времени ожидания
19:52Это у них семейное: как живет семья священника в крымском селе
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