https://crimea.ria.ru/20250708/tramp-vyskazalsya-o-vvedenii-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-1147810388.html

Трамп высказался о введении новых санкций против России

Трамп высказался о введении новых санкций против России - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Трамп высказался о введении новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета в Белом доме заявил, что он "очень решительно" рассматривает перспективу принятия Конгрессом новых... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T20:26

2025-07-08T20:26

2025-07-08T20:26

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета в Белом доме заявил, что он "очень решительно" рассматривает перспективу принятия Конгрессом новых санкций против России, но это будет полностью зависеть от его собственного решения. Глава Белого дома добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект и отметил, что он является "опционным".Трамп также отметил, что "очень решительно" рассматривает возможность введения новых санкций, и заявил, что "очень недоволен" президентом России Владимиром Путиным.Американский лидер также сообщил, что намерен ввести импортные пошлины в размере 10% для членов БРИКС исключительно по той причине, что они являются членами этого объединения.Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор 3 июля. Они обсудили, в том числе, урегулирование украинского конфликта. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путин проинформировал своего американского коллегу о ходе реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. При этом президент РФ добавил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин возникшей конфронтации. Трамп, в свою очередь, ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.Американский лидер заявил, что очень разочарован телефонным разговором с президентом РФ. При этом свой телефонный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал "хорошим".По мнению политолога Андрея Никифорова, разочарование Трампа после разговора с Владимиром Путиным объясняется твердостью президента РФ, с которой он отстаивает интересы России в конфликте на Украине.* Внесен в России в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружениеЗачем Трамп угрожает странам БРИКСЕсть ли у Киева и Запада план действий по Украине – мнение

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, санкции, санкции против россии, в мире, политика, внешняя политика, россия, новости, экономика